۱۲۱۴۱ سند برای اراضی استان مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلاوری پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای قضائی استان مرکزی گفت: ۱۳ واحد ثبتی و یک نمایندگی، ۱۰۵ دفتر اسناد رسمی، ۴۵ دفتر ازدواج و ۳۷ دفتر طلاق در استان مرکزی فعالیت دارند.

وی افزود: ۹۷ درصد از استعلامات الکترونیکی کمتر از دو روز پاسخ داده می‌شوند و میانگین زمان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ ۲۸ روز بوده است.

دلاوری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۴ هزار فقره استعلام الکترونیک در استان مرکزی ثبت شده و همچنین ۶۲۳۵ فقره سند دفترچه‌ای با رشد ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه تبدیل شده است.

وی تعداد کل اسناد صادره تک برگ در ۹ ماهه امسال را ۵۲ هزار و ۵۳۴ فقره با رشد ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال عنوان کرد.

رئیس کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: در ۹ ماهه سال جاری از ۳ هزار پرونده ارسالی از بنیاد مسکن ۲۹۹۰ سند صادر شده و تاکنون ۹۰ هزار سند برای روستاهای استان صادر شده است.

وی توضیح داد: ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان حدنگاری و سند مالکیت آنها صادر شده است.

دلاوری بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۹ هزار هکتار و در قالب ۲۰۲۷ قطعه سند صادر و تسلیم اداره اوقاف شده است.

وی افزود: ۱۰۰ درصد اراضی و املاک نیروهای مسلح استان حدنگاری و سند مالکیت آنها صادر شده است.

دلاوری ادامه داد: در حوزه کاداستر نیز در ۹ ماهه امسال ۴۰ هزار و ۷۱۰ هکتار منجر به صدور سند شده است.