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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مرکزی:

۱۲۱۴۱ سند برای اراضی استان مرکزی صادر شد

۱۲۱۴۱ سند برای اراضی استان مرکزی صادر شد

اراک- مدیرکل ثبت اسناد و املاک مرکزی گفت: ۱۲۱۴۱ سند برای اراضی و ساختمان های فاقد هویت استان صادر شده که ۱۵۱۵ مورد آن مربوط به سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلاوری پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای قضائی استان مرکزی گفت: ۱۳ واحد ثبتی و یک نمایندگی، ۱۰۵ دفتر اسناد رسمی، ۴۵ دفتر ازدواج و ۳۷ دفتر طلاق در استان مرکزی فعالیت دارند.

وی افزود: ۹۷ درصد از استعلامات الکترونیکی کمتر از دو روز پاسخ داده می‌شوند و میانگین زمان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ ۲۸ روز بوده است.

دلاوری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۴ هزار فقره استعلام الکترونیک در استان مرکزی ثبت شده و همچنین ۶۲۳۵ فقره سند دفترچه‌ای با رشد ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه تبدیل شده است.

وی تعداد کل اسناد صادره تک برگ در ۹ ماهه امسال را ۵۲ هزار و ۵۳۴ فقره با رشد ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال عنوان کرد.

رئیس کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفت: در ۹ ماهه سال جاری از ۳ هزار پرونده ارسالی از بنیاد مسکن ۲۹۹۰ سند صادر شده و تاکنون ۹۰ هزار سند برای روستاهای استان صادر شده است.

وی توضیح داد: ۱۰۰ درصد اراضی ملی استان حدنگاری و سند مالکیت آنها صادر شده است.

دلاوری بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۹ هزار هکتار و در قالب ۲۰۲۷ قطعه سند صادر و تسلیم اداره اوقاف شده است.

وی افزود: ۱۰۰ درصد اراضی و املاک نیروهای مسلح استان حدنگاری و سند مالکیت آنها صادر شده است.

دلاوری ادامه داد: در حوزه کاداستر نیز در ۹ ماهه امسال ۴۰ هزار و ۷۱۰ هکتار منجر به صدور سند شده است.

کد مطلب 5989862

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