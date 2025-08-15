وصول ۲۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین سال اجرای سند ارزشمند تحول و تعالی قوه قضائیه و در راستای تحقق سیاست‌های کلی و فرامین مقام معظم رهبری با اتخاذ راهبردهای کلان تحولی، رویکردهای نوین مدیریتی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ارائه خدمات ثبتی، ضمن انجام وظایف و مأموریت‌ها، گام‌های مؤثری در تسریع و تسهیل خدمت رسانی، شفاف سازی فرآیندها و النهایه جلب رضایتمندی مردم شریف ایران برداشته است.

در این مسیر اجرای قانون مترقی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و طرح جامع حد نگار (کاداستر) کشور به عنوان زیر ساخت‌های اساسی تحول در نظام ثبتی، نقش بسزایی در تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی النهایه ارتقا نظم حقوقی و کاهش دعاوی ایفا کرده‌اند که در این راستا؛ نظارت و رصد شاخص‌های عملکردی واحدهای ثبتی به صورت برخط و مستمر از طریق سامانه داشبورد، به عنوان یک ضرورت و اولویت در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

به همین منظور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنایت به تنوع و گستردگی عملکرد و فعالیت‌های سازمان ثبت، به بیان گزارشی اجمالی از شاخصه‌های عملکردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت و گفت: یک میلیون و ۲۴۶ هزار و ۷۷۸ فقره سند مالکیت در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ صادر شده که در مقایسه با سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است. در سه ماه اول سال جاری ۲۰۲ هزار و ۹۳۷ سند مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ تبدیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۸ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در سه ماه نخست امسال بیش از ۹۰ هزار فقره سند مالکیت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است همچنین ۳۹ هزار و ۳۱۲ فقره سند مالکیت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۵۵ درصدی همراه بوده است.

بابایی بیان کرد: ۲۰۴ هزار و ۷۴۱ رأی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ در هیئت‌های تعیین تکلیف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۶۲ درصدی همراه بوده است همچنین بیش از ۹۱ هزار رأی مثبت در سه ماه اول سال جاری در هیئت‌های تعیین تکلیف صادر شده که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال درآمد به خزانه داری کل واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: بیش از ۲۳.۶۳۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در راستای اجرای قراردادهای داخلی بانک‌ها و اسناد رهنی در سه ماه ابتدایی سال جاری وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد رشد داشته است.

بابایی بیان کرد: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ ۳ هزار و ۹۱۳ فقره پرونده اسناد رهنی و شرطی بانک‌ها در ادارات اجرای اسناد رسمی مختومه شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۵ درصدی همراه بوده است همچنین ۷ هزار و ۹۸۰ فقره پرونده اجراییه چک‌های بلامحل در ادارات اجرای اسناد رسمی مختومه شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۳ درصدی همراه بوده است .۱۰ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده قراردادهای داخلی بانک‌ها در ادارات اجرای اسناد رسمی مختومه شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سه ماه نخست سال جاری صدور ۱ هزار و ۱۱۸ ابلاغ انتصاب و انتقال سردفتران و دفترداران و لغو آن با رشد ۲۹۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. ۱۷ هزار و ۳۶۹ بازرسی میدانی از ادارات ثبتی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ابتدای سال جاری انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در سه ماه نخست سال جاری ۴ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۶۰۴ فقره سند مالکیت حد نگار سبز رنگ در کشور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (سوم تیرماه ۱۴۰۳) تا پایان خردادماه سال جاری صادر شده است همچنین تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ از مجموع حدود ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک تاکنون بیش از ۱۲۳ هزار مشاور املاک دارای پروانه تخصصی به سامانه کاتب متصل شده‌اند.