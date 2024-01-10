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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

با تاکید بر آرای یوری لوتمان؛

همایش ملی «نشانه‌شناسی فرهنگی» برگزار می‌شود

همایش ملی «نشانه‌شناسی فرهنگی» برگزار می‌شود

همایش ملی «نشانه‌شناسی فرهنگی» با تأکید بر آرای یوری لوتمان، انسان‌شناس و نشانه‌شناس روسی، اسفندماه امسال در موزه فرش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی نشانه‌شناسی فرهنگی با تأکید بر آرای یوری لوتمان، انسان‌شناس و نشانه‌شناس روسی، چهارشنبه ۹ اسفندماه در موزه فرش برگزار می‌شود.

انجمن زبان‌شناسی ایران با همکاری موزه فرش، آکادمی بین‌المللی علم، انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، حلقه نشانه‌شناسی تهران و دیگر نهادهای علمی، این همایش را برگزار می‌کنند.

دبیران علمی این همایش آزیتا افراشی و احمد شاکری بوده و بررسی جایگاه نشانه‌شناسی فرهنگی در ایران، جایگاه آرای لوتمان در نشانه‌شناسی ایران، مطالعه تطبیقی حوزه نشانه‌شناسی فرهنگی در قیاس با دیگر رویکردهای نشانه‌شناسی و نشانه‌شناسی فرهنگی با تمرکز بر فرش از جمله محورهای این همایش است.

آخرین مهلت ارسال چکیده آثار ۱۵ بهمن و زمان اعلام نتایج داوری ۲۵ بهمن است. این همایش چهارشنبه ۹ اسفند در موزه فرش ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5990566

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