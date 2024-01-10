به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی نشانهشناسی فرهنگی با تأکید بر آرای یوری لوتمان، انسانشناس و نشانهشناس روسی، چهارشنبه ۹ اسفندماه در موزه فرش برگزار میشود.
انجمن زبانشناسی ایران با همکاری موزه فرش، آکادمی بینالمللی علم، انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، حلقه نشانهشناسی تهران و دیگر نهادهای علمی، این همایش را برگزار میکنند.
دبیران علمی این همایش آزیتا افراشی و احمد شاکری بوده و بررسی جایگاه نشانهشناسی فرهنگی در ایران، جایگاه آرای لوتمان در نشانهشناسی ایران، مطالعه تطبیقی حوزه نشانهشناسی فرهنگی در قیاس با دیگر رویکردهای نشانهشناسی و نشانهشناسی فرهنگی با تمرکز بر فرش از جمله محورهای این همایش است.
آخرین مهلت ارسال چکیده آثار ۱۵ بهمن و زمان اعلام نتایج داوری ۲۵ بهمن است. این همایش چهارشنبه ۹ اسفند در موزه فرش ایران برگزار میشود.
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