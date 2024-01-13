به گزارش خبرنگار مهر، کتاب کامل الصناعه الطبیه به‌تازگی برای نخستین‌بار به طور کامل به فارسی ترجمه شده است این‌کتاب قدیمی‌ترین کتاب جامع پزشکی در ایران و اسلام است و دانشمند ایرانی، علی بن عباس مجوسی اهوازی (درگذشته سال ۳۷۴ هجری قمری)، آن را نوشته است.

اثر مورد اشاره چندی پیش توسط انتشارات نگارستان اندیشه با همکاری دفتر دانشگاه مک گیل در دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

شیوه مؤلف در نوشتن این‌کتاب، روش رایج طبیب‌های دوره گذشته است. یعنی ابتدا به بیان کلیات (ارکان، امزجه، طبایع، اخلاط و…) می‌پردازد و بعد در بخش عملی کتاب، درباره بیماری‌های بدن از سر تا پا و روش‌های معالجه آنها و شناخت داروهای مفرد و مرکب (مشهور به قرابادین) و خاصیت این داروها نوشته است. کتاب «کامل الصناعة الطبیة»، به کتاب «ملکی» و کتاب «الکناش الملکی» هم شهرت دارد، زیرا به تشویق عضدالدوله دیلمی، پادشاه صاحب نام آل بویه تألیف شده است.

رونمایی از این مجموعه شش‌جلدی با حضور و سخنرانی مهدی محقق، حسن تاج‌بخش و سیدمحمدخالد غفاری مترجم کتاب، همراه است.

این‌برنامه روز چهارشنبه ۲۷ دی از ساعت ۱۷ در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان انقلاب، خیابان نجات‌اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو برگزار می‌شود.