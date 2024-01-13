به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین تولید گروه «تئاتر پوشه» به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی «نوزده، نود و نه» نام دارد و داستانی ملتهب را در دل روزهای کرونازده کشور روایت میکند.
گروه «تئاتر پوشه» از سال ۱۳۷۴، با مدیریت ایوب آقاخانی از فعالترین و ثباتیافتهترین گروههای تئاتری کشور است که تاکنون با رویکرد اجتماعی آثار زیادی را روی صحنه برده است.
«نوزده، نود و نه» بیست و ششمین تئاتر ایوب آقاخانی در مقام کارگردان است که پس از پایان چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر در تئاتر شهر روی صحنه میرود.
به زودی بازیگران این نمایش معرفی خواهند شد.
*یاسر ممی زاده
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