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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

پس از پایان جشنواره تئاتر فجر؛

ایوب آقاخانی با «نوزده، نود و نه» به تئاتر شهر می‌رود

ایوب آقاخانی با «نوزده، نود و نه» به تئاتر شهر می‌رود

ایوب آقاخانی نمایش جدیدش با عنوان «نوزده، نود و نه» را پس از پایان چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر در تئاتر شهر روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین تولید گروه «تئاتر پوشه» به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی «نوزده، نود و نه» نام دارد و داستانی ملتهب را در دل روزهای کرونازده کشور روایت می‌کند.

گروه «تئاتر پوشه» از سال ۱۳۷۴، با مدیریت ایوب آقاخانی از فعال‌ترین و ثبات‌یافته‌ترین گروه‌های تئاتری کشور است که تاکنون با رویکرد اجتماعی آثار زیادی را روی صحنه برده است.

«نوزده، نود و نه» بیست و ششمین تئاتر ایوب آقاخانی در مقام کارگردان است که پس از پایان چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر در تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

به زودی بازیگران این نمایش معرفی خواهند شد.

*یاسر ممی زاده 

کد مطلب 5993248

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