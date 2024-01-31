پوستر «نوزده، نود و نه» منتشر شد/ معرفی عوامل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای نمایش، «نوزده، نود و نه» جدیدترین نمایش ایوب آقاخانی و گروه تئاتر «پوشه» است که همزمان با پیشفروش بلیت نمایش، پوستر این اثر منتشر شد.
طراحی این پوستر توسط میثم میرزائی انجام شده است.
پیش فروش بلیتهای این نمایش از طریق سایت تیوال از روز چهارشنبه یازدهم بهمن آغاز میشود.
«نوزده، نود و نه» که بیست و ششمین نمایش صحنهای ایوب آقاخانی در مقام کارگردان است، بازهم ترکیبی متفاوت از بازیگران را کنار هم نشان میدهد. سپند امیرسلیمانی، ویدا جوان، الهه شهپرست، میثم میرزائی و ابوالفضل جمشیدی بازیگران این نمایش هستند.
عوامل «نوزده، نود و نه» که در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر پس از پایان چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر روی صحنه خواهد رفت عبارتند از:
نویسنده و کارگردان: ایوب آقاخانی، طراح صحنه: سینا ییلاق بیگی، طراح چهرهپردازی: الهام صالحی، طراح لباس: فاطیما صفری، طراح نور: رضا خضرایی، موسیقی و طراح جلوههای شنیداری: فرشاد آذرنیا، برنامهریز و مدیرتولید: مهرنوش بیگزاده، دستیار کارگردان: هلن بهرامی، مدیر صحنه: محسن نصراله، منشی صحنه: یاسمین آقاخانی، مدیر تبلیغات: صدف رضاپور، مدیر رسانه: مریم قربانینیا، مشاور پروژه: امین آذریان، مجری طرح: علی بهرامی، محصول موسسه پوشه هنر پارس (گروه تئاتر پوشه).
این نمایش بهمن و اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۲۰ به استثنای شنبهها روی صحنه خواهد رفت.
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