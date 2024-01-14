شاهد یک شکاف در ائتلاف آمریکا علیه یمن هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه انگلیسی تایمز به نقل از یک مسوول نظامی سابق این کشور نوشت: عدم مشارکت فرانسه و ایتالیا در ائتلاف بین المللی برای حمله هوایی علیه یمن بیانگر وجود شکاف در جامعه بین الملل است.

این مسوول نظامی سابق در انگلیس تصریح کرد: حمله‌های آمریکا و انگلیس علیه یمن هرگز باعث نخواهد شد قدرت این کشور به صورت کامل تضعیف شود.

وی اضافه کرد: نیروهای یمنی طی سال‌های گذشته کاملاً یاد گرفته اند چگونه منابع نظامی باارزش را از عربستان که چندین سال این کشور را بمباران کرد پنهان نگه دارند. این در حالی است که عربستان با تجهیزات خریداری شده از انگلیس حمله‌های مذکور را انجام می‌داد.

این مسوول سابق انگلیس تاکید کرد: برآورد من این است که نیروهای یمنی حمله‌های خود را علیه کشتی‌ها در دریای سرخ افزایش دهند و هرگز به هشدارها و حمله‌های آمریکا و انگلیس پاسخ مثبت نخواهند داد.

روز گذشته روزنامه تلگراف انگلیس فاش کرد که فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با مشارکت در حمله علیه یمن مخالفت کرده و بیانیه حمایت از این حمله‌ها را امضا نکرده اند.

به تازگی آمریکا و انگلیس چند حمله علیه صنعا پایتخت یمن در کنار دیگر استان‌های این کشور از جمله الحدیده، صعده، ذمار و تعز انجام داده اند. این در حالی است که یمن بارها اعلام کرده تنها کشتی‌هایی را در دریای سرخ هدف قرار می‌دهد که مقصد آن‌ها بنادر اراضی اشغالی باشد.