به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسامه حمدان عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست با وجود ارتکاب جنایتهای مختلف در نوار غزه در تحقق تمامی هدفهای اعلامی خود در این باریکه ناکام بودهاند.
حمدان تاکید کرد: دشمن ما نخواهد توانست که اراده مبارزان ما در میدان را بشکند. دشمن در روز هفتم اکتبر با شکستی راهبردی روبرو شد و به صورت پیاپی با شکستهای دیگر مواجه میشود.
وی افزود: ملت ما تمامی تلاشها برای کوچاندن آن و از بینبردن مساله فلسطین را به شکست کشاند. نبرد ملت فلسطین با اشغالگران و استعمارگران روز هفتم اکتبر آغاز نشد، بلکه از بیش از ۱۰۰ سال پیش شروع شده است. یک ماه پیش از عملیات طوفان الاقصی نتانیاهو نقشهای را که تنها پرچم اسرائیل را در بر میگرفت به سازمان ملل متحد ارائه کرد.
حمدان گفت: آمریکا و همپیمانان آن از زمان پیدایش رژیم صهیونیستی با آن به عنوان یک رژیم فراقانونی برخورد کردند. عملیات طوفان الاقصی گامی ضروری در چارچوب رهایی ملت ما از چنگال اشغالگران بود. این عملیات موضعهای نظامی اطراف نوار غزه را هدف قرار داد و هیچکدام از غیرنظامیان را هدف نگرفت. دروغبودن ادعاهایی که در رابطه با کشتار غیرنظامیان در هفتم اکتبر مطرح شد به اثبات رسیده است. ما نظامیان اشغالگر و کسانی را که علیه ملت ما سلاح به دست گرفتهاند هدف قرار میدهیم.
وی افزود: ما با پرونده اسیران غیرنظامی تعامل مثبتی داشتیم و با وجود وقتکشی کابینه نتانیاهو تلاش کردیم آنها را به سرعت آزاد کنیم. ما از اسیران مراقبت میکنیم و این موضوع ریشه در ارزشها و اخلاقیات ما دارد.
حمدان ادامه داد: طی ۱۰۰ روز حمله به غزه، کشتار غیرنظامیان ملت ما به صورت وحشیانهای صورت گرفته است. مدافعان وحشیگری دشمن همیشه روایت اشغالگران را پذیرفتهاند و جنایتهای آنها را توجیه کردهاند.
وی افزود: اقدام آفریقای جنوبی در اقامه دادرسی علیه اشغالگران در دادگاه کیفری بینالمللی را بسیار میستاییم. بار دیگر از تمامی کشورها دعوت میکنیم به صورت رسمی به دعوایی که آفریقای جنوبی اقامه کرده بپیوندند. تمامی آن چه نماینده رژیم صهیونیستی در این دادگاه گفت اذعان به هدف قراردادن ملت ما و نسلکشی جمعی آنان است.
حمدان گفت: حمله وحشیانه هوایی و دریایی به کشور برادر، یمن را محکوم میکنیم و این اقدام را تهدیدی برای امنیت منطقه میدانیم. تا زمانی که اشغالگری پایان نیابد منطقه روی امنیت و ثبات را نخواهد دید.
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