المیادین از وقوع انفجارهای شدید در استان الحدیده یمن خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری شنبه شب از وقوع دو انفجار مهیب در بندر الحدیده در غرب یمن خبر دادند.

پایگاه خبری المیادین شنبه شب گزارش داد که همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه دریای سرخ، منابع محلی در یمن از شنیده‌شدن دو انفجار شدید در استان الحدیده یمن خبر داده‌اند.

در همین ارتباط، منابع محلی در استان حدیده به شبکه خبری المیادین گزارش دادند که صدای انفجار شنیده شده در شهر بندری حدیده ناشی از حمله‌های تهاجمی نبوده است.

ارتش‌های آمریکا و انگلیس بامداد جمعه چندین حمله هوایی را به نقاط مختلف یمن در چهار استان از جمله صنعا، الحدیده، تعز و ذمار انجام دادند.

پنتاگون اعلام کرد که آمریکا و متحدانش در این حمله به یمن حدود ۳۰ نقطه را با بیش از ۱۵۰ موشک هدف قرار دادند.