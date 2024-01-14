۸۹۷ واحد صنعتی راکد احیا شد/ راه اندازی ۱۲۴۰ واحد تولیدی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، صنایع کوچک ۱۷ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است و ۴۵ درصد از نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت مربوط به حوزه صنایع کوچک است.

بر این اساس، طبق آخرین آمار بیش از ۵۹ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور فعال است که برای حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

در این بین با توجه به اینکه واحدهای صنعتی طی سال‌های گذشته به دلایل مختلفی از جمله مشکلات تأمین سرمایه در گردش، تسهیلات بانکی، نداشتن بازار، مباحث تأمین مواد اولیه و ماشین آلات تعطیل شده بودند، یکی از مأموریت‌های دولت‌ها احیای این واحدها به طرق مختلف بوده است.

اشتغال‌زایی برای ۳۶ هزار نفر

بر همین مبنا نیز تا دی ماه سال جاری ۸۹۷ واحد صنعتی راکد در مجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشته که در این راستا برای ۱۷ هزار نفر شغل به وجود آمده است.

همچنین از ابتدای سال تاکنون ۱۲۴۰ واحد تولیدی جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور راه اندازی شده و برای ۱۷ هزار و ۷۲۷ نفر شغل ایجاد شده است.

در مجموع از ابتدای سال تاکنون از محل راه اندازی واحدهای جدید و همچنین احیا واحدهای راکد برای حدود ۳۶ هزار نفر در مجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی شغل ایجاد شده است.

در حوزه ارتقای تکنولوژی و فناوری صنایع مستقر ۲۰ فن بازار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور شکل گرفته، بیش از ۲۱۱۵ نیاز فناورانه بخش صنعت شناسایی شده است و بیش از ۵۶۰ نیاز فناورانه بخش صنعت مرتفع شده که ۱۲۰ مورد مربوط به امسال بوده است.

همچنین در حوزه توانمندسازی نیروهای شاغل در صنایع کوچک نیز ۵۰۸۴ دوره آموزشی به صورت حضوری و الکترونیکی برای شاغلان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برگزار شده است.