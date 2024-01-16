۱.۳ میلیون زن صنعتگر داریم/ سهم ۱۳ درصدی زنان از اشتغال صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمار، از ۲۳ میلیون نفر شاغل در کشور نزدیک به ۴ میلیون نفر زنان هستند که ۱۳ درصد از اشتغال کشور در فعالیتهای اقتصادی را شامل میشوند.
همچنین ۸ میلیون نفر در حوزه صنعت مشغول به کار هستند که از این تعداد یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر زنان و ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مردان هستند که سهم زنان از اشتغال حوزه صنعت نیز حدود ۱۳ درصد است.
مدیریت ۲.۴ هزار واحد صنعتی با زنان است
بررسی وضعیت اشتغال در شهرکهای صنعتی نشان میدهد که از مجموع بیش از ۱۰۴ هزار قرارداد منعقد شده در شهرکها و نواحی صنعتی کشور نیز ۷ هزار و ۴۲۳ قرارداد مربوط به زنان صنعتگر و تولیدکننده است.
همچنین ۲ هزار و ۴۸۰ واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور با محوریت و مدیریت زنان در حال فعالیت است که بیش از ۴۲ هزار شغل به وجود آوردهاند.
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