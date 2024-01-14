رسانه عربی: تردید در خصوص حضور بیرانوند در ترکیب تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران شامگاه یکشنبه ۲۴ دی در اولین بازی خود در رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۲۱ و در ورزشگاه اجوکیشن سیتی به مصاف تیم ملی فلسطین میرود.
این بازی پس از دیدار با هنگ کنگ و ازبکستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، سومین بازی رسمی ایران تحت هدایت امیر قلعه نویی محسوب میشود. ایران در ۱۳ بازی گذشته با قلعه نویی توانسته در ۱۱ دیدار با پیروزی از زمین خارج شود و دو بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است.
بخش عربی زبان خبرگزاری فرانس ۲۴ در مورد صف آرایی تیمهای ایران و فلسطین نوشت: اگرچه ایران یکی از قدرتهای اصلی آسیا به حساب میآید و سابقه ۳ دوره قهرمانی در جام ملتها را دارد اما این تیم سالهاست که نتوانسته عنوان قهرمانی خود را تکرار کند و حتی از رسیدن به فینال هم بازمانده است.
علی دایی از ایران با ۱۴ گل زده بهترین گلزن تاریخ این مسابقات به شمار میرود و تیم ملی ایران پس از شکست یک بر صفر برابر تیم ملی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۲ تاکنون در هیچ رویدادی شکست نخورده است. سردار آزمون مهاجم تیم فوتبال رم به اردوی ایران اضافه شده و میتواند تیم کشورش را در این بازی همراهی کند اما علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم ملی به دلیل مصدومیتی که در دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی بورکینافاسو گریبان گیرش شد، احتمال دارد که در بازی با فلسطین غایب باشد و در این خصوص تردیدهایی وجود دارد.
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