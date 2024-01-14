نقطه مثبت تیم ملی برای رویای بزرگ/ رقیبان جدی اما دوستانی نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر از قطر، به عکس‌های ارسالی از تیم ملی ایران در قطر نگاه کنید. یوزهای ایرانی برای کسب قهرمانی در هجدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در حالی امروز نخستین بازی خود را مقابل فلسطین برگزار می‌کنند که مرور جملات نشان از اتحاد و یکپارچگی آنها در رختکنی می‌دهد که بازیکنان شاخصی را به انتخاب امیر قلعه نویی در خود گنجانده است.

۲6 بازیکن تیم ملی ایران در حالی انتخاب شدند که تک تک آنها با پیراهن تیم باشگاهی خود موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند و مدعی حضور در ترکیب اصلی تیم ملی در گام نخست جام ملت‌های آسیا هستند اما امیر قلعه نویی چاره‌ای جز انتخاب ۱۱ نفر از بین آنها ندارد.

رقابت در پست‌های مختلف تیم ملی ایران همچنان ادامه دارد تا هرگونه احتمالی برای تعیین ترکیب اصلی قلعه نویی در بازی شامگاه امروز با فلسطین وجود داشته باشد. با این حال احساس صمیمیت در اوج رقابتی که بین هم پستی‌ها وجود دارد نکته بارز برای تیمی است که رؤیای قهرمانی را در سر می‌پروراند.

سیدحسین حسینی و پیام نیازمند به خوبی می‌دانند همچنان علیرضا بیرانوند قرار است پیراهن شماره یک تیم ملی را بر تن کند اما خبری از ایجاد حاشیه بین آنها نیست. آنها تمرینات خود را فشرده‌تر از همیشه دنبال می‌کنند تا در صورت رقم خوردن هرگونه پیشامدی بتوانند با کمترین استرس جای او را پر کنند. اتفاقی مشابه با آنچه در خطوط سه‌گانه مختلف زمین تقریباً وجود دارد. سامان فلاح در اولین تجربه خود در جام ملت‌های آسیا به خوبی می‌داند با حضور نفراتی همچون شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان و سید مجید حسینی کمترین فرصت را دارد اما آرامش کار می‌کند تا شاید او نیز بازی کردن در معتبرترین تورنمنت فوتبال ملی قاره آسیا را تجربه کند.

خط حمله تیم ملی ایران نیز تقریباً نفرات اصلی خود را می‌شناسد. آمادگی بالای مهدی طارمی و سردار آزمون کمترین شانس را به سایر نفرات برای حضور در خط حمله می‌دهد اما تصاویر مهدی قایدی، شهریار مغانلو و سایر عناصر تهاجمی نشان از دوستی صمیمی بین آنها دارد.

قطعاً نیمکت تیم ملی ایران از همین امروز پا به پای نفرات اصلی جوش و خروش موفقیت خواهد داشت تا شاید یکپارچگی خود را تمام و کمال به رخ رقیبان اصلی همچون ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و… در مسیر قهرمانی بکشند.

برنامه دیدارهای تیم ملی به شرح زیر است:

* ایران - فلسطین (۲۴ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

* ایران - هنگ کنگ (۲۹ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه خلیفه)

* ایران - امارات (۳ بهمن - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)