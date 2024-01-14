تراکتور برنامه ای برای جذب بازیکنان قبلی خود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، متن اطلاعیه باشگاه تراکتور بدین شرح است: ضمن احترام به تمامی بازیکنانی که طی سالهای گذشته در باشگاه تراکتور حضور داشته و تلاش کردهاند، اخیراً برخی بازیکنان سالهای اخیر که اکنون در لیست مازاد تیمهایشان قرار گرفتهاند یا بدون تیم هستند، با مصاحبههای مختلف، بازار گرمی کرده و بدون اینکه پیشنهادی در میان باشد، خودشان را به تراکتور دعوت کرده و در این زمینه شرط و شروط هم تعیین میکنند!
این در حالیست که باشگاه برنامهای برای جذب آنان ندارد. هواداران فهیم و آگاه تراکتور توجهی به این قبیل اظهار نظرها نداشته و بهتر آن است که این بازیکنان برای یافتن تیم، به دنبال راهکار دیگر باشند.
