۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

تراکتور برنامه ای برای جذب بازیکنان قبلی خود ندارد

باشگاه تراکتور برنامه‌ای برای جذب بازیکنان قبلی خود که اکنون در لیست مازاد تیم‌هایشان قرار گرفته‌اند یا بدون تیم هستند، ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، متن اطلاعیه باشگاه تراکتور بدین شرح است: ضمن احترام به تمامی بازیکنانی که طی سال‌های گذشته در باشگاه تراکتور حضور داشته و تلاش کرده‌اند، اخیراً برخی بازیکنان سال‌های اخیر که اکنون در لیست مازاد تیم‌هایشان قرار گرفته‌اند یا بدون تیم هستند، با مصاحبه‌های مختلف، بازار گرمی کرده و بدون اینکه پیشنهادی در میان باشد، خودشان را به تراکتور دعوت کرده و در این زمینه شرط و شروط هم تعیین می‌کنند!

این در حالیست که باشگاه برنامه‌ای برای جذب آنان ندارد. هواداران فهیم و آگاه تراکتور توجهی به این قبیل اظهار نظرها نداشته و بهتر آن است که این بازیکنان برای یافتن تیم، به دنبال راهکار دیگر باشند.

