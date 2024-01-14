دستگیری ۴ عامل اصلی در حادثه تروریستی راسک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان به تشریح آخرین اقدامات واحدهای عمل کننده فراجا در مبارزه با تروریسم پرداخت و بیان داشت: پس از حادثهِ راسک این قول را به ملت عزیز ایران دادم که انتقامی جانکاه از تروریست‌ها خواهیم گرفت و شایسته است اعلام نمایم که واحدهای عمل کننده پلیس در مبارزه با تروریسم طی چند روز گذشته به توفیقات قابل توجهی دست یافتند.

وی تاکید کرد: ۴ عاملِ اصلی حادثه راسک را در عملیاتی غافلگیرانه زنده و سالم دستگیر کردیم که موجب شوک و ضربه روانی به گروهک‌ِ معاند شد. آنها تصور می‌کردند که از رصدِ اطلاعاتیِ ما خارج شده‌اند.

سردار رادان با بیان اینکه تعدادی سلاح و تجهیزات برای اجرای ترور و مبالغی ارز از جنایتکاران کشف و ضبط شد، گفت: به رده‌های مرتبط در فراجا ابلاغ شد تا مستندات بلافاصله و با تکمیل تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: به اطلاعاتِ خوبی در خصوص دستگیریِ سایرِ عوامل و آمرانِ حادثه راسک رسیده‌ایم و ریشهِ تروریسم را به اذن الله خواهیم سوزاند.