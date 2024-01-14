۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

سردار رادان خبر داد؛

دستگیری ۴ عامل اصلی در حادثه تروریستی راسک

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری ۴ عامل اصلی در حادثه تروریستی راسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان به تشریح آخرین اقدامات واحدهای عمل کننده فراجا در مبارزه با تروریسم پرداخت و بیان داشت: پس از حادثهِ راسک این قول را به ملت عزیز ایران دادم که انتقامی جانکاه از تروریست‌ها خواهیم گرفت و شایسته است اعلام نمایم که واحدهای عمل کننده پلیس در مبارزه با تروریسم طی چند روز گذشته به توفیقات قابل توجهی دست یافتند.

وی تاکید کرد: ۴ عاملِ اصلی حادثه راسک را در عملیاتی غافلگیرانه زنده و سالم دستگیر کردیم که موجب شوک و ضربه روانی به گروهک‌ِ معاند شد. آنها تصور می‌کردند که از رصدِ اطلاعاتیِ ما خارج شده‌اند.

سردار رادان با بیان اینکه تعدادی سلاح و تجهیزات برای اجرای ترور و مبالغی ارز از جنایتکاران کشف و ضبط شد، گفت: به رده‌های مرتبط در فراجا ابلاغ شد تا مستندات بلافاصله و با تکمیل تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: به اطلاعاتِ خوبی در خصوص دستگیریِ سایرِ عوامل و آمرانِ حادثه راسک رسیده‌ایم و ریشهِ تروریسم را به اذن الله خواهیم سوزاند.

    • سید امیدعلی دیماد IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      خسته نباشید خون جوانان برومند از اینها بشدت گرفته شود نباید میدان به دست این عوامل وطن فروش بیوفتد
    • عسکری اسلامپور IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      سلام بر سردار حاج احمد آقا رادان؛ آقا تشکر، دست مریزاد، خسته نباشید فرمانده دلاور و شجاع و خستگی ناپذیر ما؛ دوستت داریم و دعاگو هستیم؛ فی امان الله
    • شهروندمسلمان IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      ازحمات سردارعزیزوقدرتمندنیروی انتظامی تشکر مینماید،آنچنان ریشه این معاندین رابسوزانید تاآمریکا واسراییل موساد بررشادتتان غبطه بخورند
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      درود بر سردار دلها . ای ول دوست داریم.👏👏👏👏👏❌❌❌❌
    • زهره RO ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      خداروشکر که این ناپاکان نجس را گرفتین انتقامی سخت بگیرین خداقوت حافظان کشور🤲👌👌👌🌷🌷🌷
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      خداقوت به مجموعه نیروهای گمنام امام زمان عج درتمام نیروهای امنیتی انتظامی کشورخواسته ملت اشدمجازات این افرادخبیث خونا آشام خودفروخته آمریکا و اسرائیل هستند
    • بامری IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      درود و خداقوت دلاورمردان ..
    • علی اصغرشجاع IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      لطفا با پاکستان هماهنگ کنید مقر جندالشیطان چه در پاکستان چه در زاهدان در هم ببکوبیدتا دنیا روی ارامش وببینه وهابی نجسترین نجاسات روی زمینندهمراه با صهیونیست هردو روی یک سکه هستن وبه همین خاطر تا حالا جنایات صهونیست ها را محکوم. نکردند
    • هموطن IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      خدا را هزاران مرتبه شکر درود بر نیروهای جان بر کف فراجا و سربازان گمنام امام زمان ،باید ریشه کن بشن این موجودات پست و پلید
    • رضا IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
      این بی شرفها رو باید ،تیکه تیکه کرد.
    • IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
      خودشون و تک تک عزیزاشون اعدام کنید تا درس عبرت بشه برای بقیه
    • سلمان باقری IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
      سلام سردار عزیز دوست داریم واقعا ریشه اینها را بسوزاند آنها که به کوچک و بزرگ پیر جوان رحم نمی‌کنند باید نابود بشن

