دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان هنریک نیلز فلودروس، به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین افشاری و با حضور نماینده دادستان، متهم، وکلای متهم و مترجم رسمی برگزار شد.

کاردار سفارت سوئد در تهران نیز به همراه یک مترجم رسمی در این جلسه از دادگاه حضور پیدا کرد.

قاضی افشاری با اشاره به قرائت کیفرخواست و تفهیم اتهام صورت گرفته در جلسات قبل از نماینده دادستان خواست مطالب خود را بیان کند.

قاضی خطاب به فلودروس تذکر داد سوالات نماینده دادستان و پاسخ‌های شما برای هیأت قضائی دادگاه موضوعیت دارد. از نماینده دادستان درخواست شده موارد را به شما یادآور شود و ما دفاعیات‌تان را بشنویم. نقش شما و ارتباطاتتان با وزارت دفاع سوئد حائز اهمیت است، زیرا شما در دفاعیات خود برای حضور در ایران مطالبی را مطرح کردید که ارتباطی با مسائل نظامی نداشته است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم در جلسات گذشته سوالاتی را درباره ارتباطات وی با وزارت دفاع و ارتش سوئد، ایمیل‌هایی که از تلفن همراه متهم در این رابطه مستند سازی شده و سفرهای متهم به ایران و دیدارهای وی با عناصر اطلاعاتی سفارت‌های چند کشور اروپایی پرسید.

نماینده دادستان تاکید کرد، سوالات مطرح شده در راستای انکارات متهم در جلسات قبل، مبنی بر فعالیت نظامی وی، علت یادگیری زبان فارسی و ارتباطش با وزارت دفاع و ارتش سوئد بود و مطلقاً تصمیم به اتهام جدید و بازجویی نیست.

پس از سوالات نماینده دادستان و پاسخ‌های متهم، قاضی ضمن اعلام ختم این جلسه گفت رسیدگی به پرونده در جلسه آینده ادامه خواهد یافت.