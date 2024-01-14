به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت مدنی عصر یکشنبه در بازدید از مراکز سوخت‌رسانی استان اردبیل اظهار کرد: سوخت‌رسانی بی‌وقفه همراه با بارش برف در سطح استان اردبیل همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت ذخیره‌سازی سوخت در مخازن انبارهای نفت منطقه و جایگاه‌ها مطلوب است، گفت: با توجه به اعلان هشدار نارنجی و قرمز سازمان هواشناسی و ستاد بحران استان، از ظهر دیروز ۲۳ دی ماه بارش برف در سطح استان شروع شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اردبیل ادامه داد: ارتفاع برف در برخی مناطق استان به ۷۰ سانت هم رسیده و بارش همچنان ادامه دارد.

مدنی افزود: اطلاع رسانی و هماهنگی لازم با صاحبان مجاری عرضه جهت ذخیره سازی فرآورده در تمامی جایگاه‌های سطح استان انجام شده و مشکلی در عرضه سوخت در جایگاه‌ها وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت تلاش می‌کند تا با خدمت‌رسانی مناسب و به موقع به مردم، تأمین سوخت مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کند و همه تمهیدات لازم برای تأمین سوخت مناطق مختلف استان اندیشیده شده است.