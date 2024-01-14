دریافت 15 MB کد خبر 5994657 https://mehrnews.com/x33XKX ۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۳۷ کد خبر 5994657 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۳۷ گلهای دیدنی ژاپن برابر ویتنام / ساموراییها کامبک زدند دیدار تیم های ملی فوتبال ژاپن و ویتنام با برتری ۴ بر ۲ شاگردان هاجیمه موریاسو به پایان رسید. کپی شد مطالب مرتبط رکورد دست نیافتنی ژاپن در فوتبال آسیا/ ۳۶ سال بدون شکست شکست ناپذیری ۲۸ ساله تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی آسیا شعار "الموت الإسرائیل" طرفداران تیم ملی فوتبال ایران بازگشت ژاپن پس از شوک ویتنام/ نخستین پیروزی سامورایی ها برچسبها جام ملتهای آسیا تیم ملی فوتبال ژاپن ژاپن ویتنام تیم ملی فوتبال ویتنام جام ملت های آسیا 2023 - قطر
