دریافت 15 MB
کد خبر 5994657
  1. فیلم
  2. ورزش
۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۳۷

گل‌های دیدنی ژاپن برابر ویتنام / سامورایی‌ها کامبک زدند

گل‌های دیدنی ژاپن برابر ویتنام / سامورایی‌ها کامبک زدند

دیدار تیم های ملی فوتبال ژاپن و ویتنام با برتری ۴ بر ۲ شاگردان هاجیمه موریاسو به پایان رسید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید