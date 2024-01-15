واحدهای تولیدی باید استانداردهای بهداشتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده در جلسه کارگروه انتقال صنایع آلاینده (ماده ۱۴ قانون هوای پاک) استان که با دستور کار بررسی وضعیت ۱۰ واحد آلاینده برگزار شد، خاطرنشان کرد: در راستای حفظ سلامت مردم و محیط زیست لازم است واحدهای تولیدی در رعایت استانداردهای بهداشتی دقت لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: از ۱۰ واحد آلاینده موجود در استان، پنج واحد متعلق به شهرداری‌ها است و انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر نسبت به جابه جایی آنها یا رفع آلایندگی‌ها اقدام گردد.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آلایندگی کشتارگاه‌های سنتی، اظهار داشت: کشتارگاه‌های سنتی مکلفند که حداقل‌های استانداردهای بهداشتی را رعایت کنند و اگر این کار عملی نشود، دامپزشکی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.

عباس زاده به روند کار کشتارگاه سنتی دام بیرجند و پلمپ آن به دلیل عدم رعایت شرایط بهداشتی اشاره کرد و افزود: تا مدت زمان دو سالی که برای انتقال کشتارگاه سنتی دام بیرجند مشخص شده، باید ضوابط بهداشتی تیپ چهار در آن رعایت شود و دامپزشکی و محیط زیست بر انجام این کار نظارت کنند.

وی متذکر شد: برای انتقال این کشتارگاه زمین دولتی واگذار می‌شود و در صورت نیاز برای دریافت تسهیلات هم معرفی خواهد شد.

معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: با ایجاد کشتارگاه توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در نهبندان و طبس، کشتارگاه‌های موجود جمع آوری خواهد شد.

عباس زاده ادامه داد: اقدامات لازم در خصوص رفع آلایندگی از واحدهای شن شویی و کارخانه‌های آسفالت برخی شهرستان‌ها هم انجام خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در این کارگروه تصریح کرد: مخالفتی با ادامه کار کشتارگاه دام بیرجند نداریم، مشروط بر اینکه مسئول بهداشتی دامپزشک داشته باشد و در قالب تیپ چهار با ظرفیت ۵۰ رأس دام سبک و ۵ رأس دام سنگین در روز تا زمان انتقال به محل جدید فعالیت کند.

شهردار طبس هم گفت: با ایجاد زیرساخت‌های لازم، کار انتقال کارخانه آسفالت شهرداری طبس تا بعد از عید نوروز عملیاتی خواهد شد.