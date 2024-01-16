استفاده از صفحه نمایشگرها به پردازش حسی کودکان آسیب می زند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، کودکان مبتلا به "پردازش حسی غیرمعمول" اغلب به لمس، صدا، مزه یا ظاهر محرک‌های محیط خود حساس هستند.

به عنوان مثال، بچه‌ها ممکن است سعی کنند از برخی لباس‌های خاص، طعم برخی غذاها یا فعالیت‌های ضروری مانند شستن موهای خود اجتناب کنند.

مشکلات مربوط به پردازش حسی با سایر مشکلات روانپزشکی مانند اختلال بیش فعالی یا اوتیسم ارتباط زیادی دارد.

به گفته محققان دانشگاه درکسل انگلستان، حدود ۶۰ درصد از کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی، مانند ۷۰ درصد از کودکان مبتلا به اوتیسم، مشکلات پردازش حسی دارند.

محققان داده‌های مربوط به ۱۵۰۰ کودک خردسال را که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ ردیابی شده بودند، بررسی کردند. بر اساس این مطالعه، کودکانی که در سه سال اول زندگی در معرض تلویزیون و دی‌وی‌دی قرار گرفته بودند، احتمال بروز علائم پردازش حسی غیر معمول در آنها بیشتر از کودکانی بود که والدینشان چنین مواجهه‌ای را به تأخیر انداخته بودند.

مطالعه نتوانست علت و معلول این رابطه را اثبات کند. با این حال، تیم تحقیق این نظریه را مطرح می‌کند که مدت زمان تماشای صفحه نمایش کودکان می‌تواند بازی‌های معنادار و تعاملات اجتماعی را در آنها کاهش دهد، که ممکن است پیامدهای مهمی برای توسعه پردازش حسی معمولی و سطح کلی عملکرد روزانه داشته باشد.

پردازش حسی غیر معمول می‌تواند به طور جدی کیفیت زندگی و رشد کودکان مبتلا را مختل کند. دکتر «کارن هفلر»، محقق ارشد، در این باره توضیح داد: «کسانی که حساسیت حسی و اجتناب از احساسات دارند ممکن است چنان تحت تأثیر محیط قرار بگیرند که در یادگیری از افراد اطراف خود با مشکل بیشتری مواجه شوند.»