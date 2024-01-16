آغاز پویش ملی تغذیه سالم در کشور/ نمک بلای جان مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی، روز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ در نشست خبری که در سالن کنفرانس وزارت بهداشت برگزار شد، به ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پویش ملی سلامت، پرداخت و گفت: این طرح از ۲۰ آبان امسال با هدف غربالگری دو بیماری دیابت و پرفشاری خون، برای افراد بالای ۱۸ سال در کشور آغاز شد.

وی با اعلام اینکه قرار بود مرحله اول پویش در ۱۵ دی ماه به پایان برسد، افزود: با توجه به اهمیت طرح، تصمیم گرفته شد اجرای طرح تا ۳۰ دی ماه تمدید شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به هزینه‌های سنگین بیماری‌های غیرواگیر در کشور، گفت: برای کنترل بیماری‌های غیرواگیر که بیشترین عامل مرگ و میر را شامل می‌شوند، به دنبال کنترل دو عارضه خطرناک و شایع دیابت و پرفشاری خون در کشور هستیم تا بتوانیم از افزایش بیماری‌های غیرواگیر جلوگیری کنیم.

وی با اعلام اینکه تا کنون بیش از ۴۲ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۵۴۱ ایرانی در پویش ملی سلامت از نظر پرفشاری خون و دیابت غربالگری شده‌اند، ادامه داد: در این پویش، ۸۰۸ هزار نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۴۵۱ هزار و ۱۰ نفر با احتمال ابتلاء به دیابت شناسایی شده‌اند.

معاون وزیر بهداشت، در ادامه از اجرای طرح پویش ملی تغذیه سالم در کشور خبر داد و گفت: حذف نمک‌های غیراستاندارد، تلاش زیادی را می‌طلبد و نمک‌های تحت نام نمک دریا، نه تنها مفید نیست بلکه ضرر هم دارد.

وی با بیان اینکه نمک‌ها باید تاییدیه سازمان غذا و دارو را داشته باشد، افزود: مصرف نمک در کشور باید اصلاح شود، عادت‌های غذایی ایرانیان، عامل استفاده از نمک است.

فرشیدی به جزئیات پویش ملی تغذیه سالم و زمان اجرای آن اشاره کرد و گفت: پویش ملی سلامت، اطلاع‌رسانی تغذیه سالم» با محوریت نمک یددار و لبنیات، از اول بهمن ۱۴۰۲ در سراسر کشور آغاز می‌شود.

وی افزود: این پویش از اول تا هفتم بهمن با موضوع نمک و شعار «انتخاب همه: نمک کم، اما تصفیه شده یددار» و همچنین از هشتم تا پانزدهم بهمن با موضوع لبنیات و شعار «از کودکی تا پیری، لبنیات دوست سلامتی» در سراسر کشور به اجرا گذاشته می‌شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، در ادامه درباره سویه جدید کرونا با نام JN۱ شناخته می‌شوند، گفت: هنوز این سویه در کشور ما شناسایی نشده اما در مناطقی مانند آمریکا این سویه مهم بوده چراکه بیماری‌زایی بالایی داشته است. حداقل ۸ مقاله درباره این سویه در هفته گذشته چاپ شده که می‌گوید سویه jn۱ از xbb بسیار واگیردارتر است و آمار ابتلاء را در آمریکا دو برابر کرده و سویه غالب آن منطقه شده است.

فرشیدی افزود: سویه‌ها در یک نقطه ماندگار نیستند و ممکن است به ایران هم برسد، اما هنوز شناسایی نشده است و رصد و پایش ما به طور متناوب ادامه دارد. البته مرگ و میر و بستری این سویه افزایشی نبوده است.

هشدار نسبت به مصرف نمک‌های سرطانزا

در ادامه نشست خبری، احمد اسماعیل‌زاده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، به جزئیات پویش ملی تغذیه سالم اشاره کرد و گفت: این پویش با موضوع نمک و شعار «انتخاب همه: نمک کم، اما تصفیه شده یددار» و با موضوع لبنیات و شعار «از کودکی تا پیری، لبنیات دوست سلامتی» برگزار خواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که یکی از عوامل خطر عمده فشارخون مصرف نمک زیاد است، افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته مصرف نمک در کشور ما دو برابر حد استاندارد است.

اسماعیل زاده ادامه داد: توصیه ما این است که استفاده از نمک طعام در غذا و استفاده از نمک در سفره غذا کاهش یابد و همان میزان کم مصرف هم نمک یددار و تصفیه شده باشد.

وی افزود: مردم باید بدانند نمک‌های بازار تحت عنوان نمک دریا، سنگ نمک، نمک صورتی و…، مجوز سازمان غذا و دارو را ندارد. این نمک‌ها حاوی مقدار زیادی فلزات سنگین بوده و سرطان‌زا هستند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، ادامه داد: در مورد لبنیات گاهی اطلاعات غلطی به مردم داده می‌شود که باید اصلاح شود تا مصرف لبنیات کاهش نیابد. مطالعات نشان می‌دهد که اگر مصرف لبنیات به اندازه کافی باشد خطر سرطان روده بزرگ کاهش می‌یابد و در جلوگیری از پوکی استخوان مؤثر است. مردم باید روزانه دو تا سه واحد لبنیات در روز مصرف کنند.

وی افزود: وزارت بهداشت با کمک وزارت رفاه برنامه‌های حمایت تغذیه‌ای را دنبال می‌کند و یارانه‌های معیشتی در گروه‌های مدنظر ارائه می‌شود.