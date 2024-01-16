«دیپلماسی مُشت»؛ استراتژی وزیر خارجه اوکراین در مذاکره با لاوروف!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه‌ای که به‌تازگی منتشر شده است، گفت که در یکی از مذاکرات اولیه با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مراحل آغازین جنگ اوکراین، بارها این حس را داشته که «می‌خواهد با مشت به دماغ لاوروف بکوبد»!

اظهارات اخیر کولبا بخشی از مصاحبه غیر رسمی یک ساعته او با یکی از بلاگرهای اوکراینی است که بر موضوعات مختلفی از آشپزی گرفته تا تفریحات و جنگ و فوتبال اوکراین تمرکز دارد.

وزیر خارجه اوکراین در بخش پرسش و پاسخ سریع درباره دشوارترین مجموعه مذاکراتش گفت: سخت‌ترین مذاکرات آن دسته مذاکراتی است که شما دوست دارید بروید و با مشت به دماغ همتای خودتان بکوبید اما واقعیت این است که نمی‌توانید چنین کاری بکنید.

وی افزود: و می‌توانم بگویم که این موضوع دو یا سه بار اتفاق افتاد. یکی از این موقعیت‌ها مذاکرات با لاوروف در منطقه تفریحی آنتالیای ترکیه در بهار ۲۰۲۲ بود.

مذاکره‌کنندگان اوکراینی و روسی در هفته‌های نخستین پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، چندین دور مذاکرات را برگزار کردند که نخستین بار در مرز با بلاروس و سپس در ترکیه صورت گرفت.

کولبا در آن برهه گفت که مذاکرات در ترکیه دشوار بوده و در آن به موضوعات آتش‌بس و توافق بر سر کریدورهای بشردوستانه پرداخته شده است. در آن مذاکرات هیچ توافقی حاصل نشد و از آن زمان تاکنون هیچ مذاکراتی بین طرفین درگیر صورت نگرفته است.

ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین گفته است مادامی که نیروهای روسیه از قلمرو تحت کنترل مسکو (که هم اکنون کمتر از ۲۰ درصد است) خارج نشوند، هیچ مذاکره‌ای ئر کار نخواهد بود. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه می‌گوید که این کشور آماده مذاکره است اما در عین حال، متعهد شده که مسکو همچنان به عملیات نظامی خود ادامه خواهد داد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که اظهارات اخیر کولبا بر عدم شایستگی ارکان رهبری اوکراین صحه گذاشت. وی دراین‌باره گفت: مشکل اینجاست؛ افراد بی‌سواد و پرخاشگر در پوشش وزیر و وکیل به خاطر پول آمریکایی‌ها، برای ویران کردن اوکراین استخدام شدند. شاید به‌جای وزارت خارجه، عضو مسابقات کشتی کج است؟!