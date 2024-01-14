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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۴۱

۳۰۰ نظامی اوکراینی در دونتسک کشته شدند

۳۰۰ نظامی اوکراینی در دونتسک کشته شدند

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در درگیری بین نیروهای ارتش این کشور با نیروهای اوکراینی صدها نظامی اوکراینی کشته و تجهیزات نظامی آنها نیز نابود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه در مناطق مختلف جمهوری خلق دونتسک، سه حمله نیروهای اوکراینی را دفع کردند؛ نیروهای ارتش روسیه با استفاده از نیروی هوایی و آتش سنگین توپخانه استفاده کردند.

آن‌گونه در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده در نتیجه این درگیری‌ها، نیروهای مسلح اوکراین صدها نظامی و چند خودروی زرهی را از دست دادند.

در این بیانیه آمده است که « تلفات UAF (نیروهای مسلح اوکراین) به بیش از ۳۰۰ سرباز اوکراینی، ۹ تانک، چهار خودروی جنگی پیاده نظام شامل یک خودروی جنگی پیاده نظام برادلی، چهار خودروی زرهی، یک سامانه پدافند هوایی Strela-۱۰ و ۲۷ خودروی موتوری رسیده است.»

کد مطلب 5994304

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    نظرات

    • وحید IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      4 15
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      همیشه میگن کارُ باید سپرد ب اهلش یعنی کسی بلد اون کار باشه کاشکی زلنسکیِ دلقک هرگز رئیس جمهور نمیشد ک اینطور ملعبه اروپا و آمریکا بشه و داغ بر دل خانواده های اوکراینی بذاره و عزا دار جووناشون بشن هر سیاست مداری جای زلنسکیِ دلقک بود هرگز با طناب پوسیده استعمار و امپریالیسم ب ته چاه اونا نمی‌رفت.
      • Vahıd IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
        13 1
        یعنی میفرمایید پوتین با تجاوزی که کرده آدم خوبیه!؟ عجیبه یک بام و دو هوا. همین کار نتانیاهو کرده حالمون ازش بهم میخوره اونوقت پوتین آدم خوبیه
      • NL ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
        18 1
        انگار حالت خوش نیس؟ اون پوتین شیاد بود که به اوکراین تجاوز کرد. همون کاری که روسیه قبلا با تبریز کرد و ایران کرد.
      • سارا IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
        2 1
        احسنت. البته مقصر اصلی خود مردم اوکراین هستند به یک دلقک تلویزیون یهودی رای دادن و الان هم باید پای لرزش بشینند.
    • افشین IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
      1 0
      پاسخ
      تلفات روس های متجاوز را هم بنویس..پوتین یک متجاوز است

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