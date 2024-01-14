۳۰۰ نظامی اوکراینی در دونتسک کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه در مناطق مختلف جمهوری خلق دونتسک، سه حمله نیروهای اوکراینی را دفع کردند؛ نیروهای ارتش روسیه با استفاده از نیروی هوایی و آتش سنگین توپخانه استفاده کردند.

آن‌گونه در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده در نتیجه این درگیری‌ها، نیروهای مسلح اوکراین صدها نظامی و چند خودروی زرهی را از دست دادند.

در این بیانیه آمده است که « تلفات UAF (نیروهای مسلح اوکراین) به بیش از ۳۰۰ سرباز اوکراینی، ۹ تانک، چهار خودروی جنگی پیاده نظام شامل یک خودروی جنگی پیاده نظام برادلی، چهار خودروی زرهی، یک سامانه پدافند هوایی Strela-۱۰ و ۲۷ خودروی موتوری رسیده است.»