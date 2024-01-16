به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: ۱۴ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال از آببهای ۶۱ هزار مددجوی تحت حمایت نهادهای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از ابتدای سال جاری تاکنون بخشوده شده است.
وی عنوان کرد: مددجویان تحت حمایت این نهادها برای معافیت از هزینههای آببها، بایستی الگوی اعلام شده مصرف را رعایت کنند و در صورت مصرف بالای الگو تا سقف الگو معاف و مابقی بر اساس تعرفههای مصوب اعمال خواهد شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، ادامه داد: علاوه بر بخشودگیها، امسال ۲۱۶ فقره انشعاب رایگان به خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد (ره) و بهزیستی لرستان واگذار شده است.
اکبریان با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب لرستان از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال از مشترکان بخشهای خانگی و تجاری طلب دارد، تصریح کرد: ۲۸ فقره انشعاب آب به واحدهای صنعتی نیز واگذار شده است و هشت هزار و ۱۵۴ فقره انشعاب غیرمجاز آب تبدیل به مجاز شد.
وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ هزار و ۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب و ۱۱ هزار و ۳۰۰ فقره انشعاب آب به مشترکان استان فروخته و پنج هزار و ۸۸۸ اشتراک فاضلاب نیز نصب شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، بیان داشت :۶۱۰ هزار مشترک آب و ۳۰۴ هزار مشترک فاضلاب در لرستان وجود دارد.
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