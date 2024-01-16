چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران دیروز دوشنبه ۲۵ دی با حضور روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور و علیرضا مختارپور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در بخش کتاب، پایان نامه و رساله دکتری، پژوهشگر برتر غیر هیأت علمی سازمان و پژوهشگر برگزیده عضو هیأت علمی این سازمان معرفی و تجلیل شدند.

در این‌مراسم برگزیدگان رویداد مذکور به این‌ترتیب معرفی شدند؛

بخش اول: برگزیدگان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی

طرح پژوهشی؛

شناسایی و ارزش‌گذاری سنجه‌های سنجش تأثیر پژوهش در ایران، بهروز رسولی (شایسته تقدیر)

رساله دکتری؛

ارائه الگوی بهینه سازی فرآیند تشکیل علم -گروه در حوزه سرطان‌ها در ایران، آرزو غمگسار (برگزیده دوم)

• ارائه الگوی مفهومی شبکه دانش در حوزه بیماری‌های عفونی در ایران، مینا محامی اسکویی (شایسته تقدیر)

پایان نامه کارشناسی ارشد؛

تبارشناسی مفهوم تحول دیجیتال با استفاده از فنون مصورسازی مدارک علمی، فاطمه صباغی (شایسته تقدیر)

• چارچوب انتشار سرعنوان‌های موضوعی فارسی به عنوان داده‌های پیوندی؛ زینب صباغی (شایسته تقدیر)

بخش دوم: علوم آرشیوی

کتاب؛

سندشناخت (پژوهشنامه سندشناسی اسناد فرش ایران)؛ سجاد نوروزی (برگزیده اول)

بخش سوم: مطالعات تاریخ معاصر با تأکید بر سندپژوهی و تاریخ شفاهی

کتاب؛

تغییر و تحول نظام آموزش در کردستان اردلان از مشروطه تا انقراض قاجاریه (۱۳۰۴_۱۲۸۵) پرستو مظفری (برگزیده دوم)

طرح پژوهشی؛

نگهداری اسرای عراقی در اردوگاه‌های ایران با رویکرد اسنادی مربوط به کمیته تشخیص و تفکیک و کمیته تبلیغات و روابط عمومی، امین محمدی (برگزیده دوم)

بخش چهارم: ایرانشناسی

کتاب

Representing Post-Revolutionary Iran: Captivity, Neo-Orientalism, and Resistance in Iranian–American Life WritingT ، حسین نظری (برگزیده اول)

کارنامه بهبهان (ناموران ارّجان، کهگیلویه و بهبهان)، سید محمد منصور طباطبایی (شایسته تقدیر)

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی تطبیقی نقوش و تکنیک‌های دوخت در هنر بلوچی‌دوزی ایران و پاکستان، فاطمه ساعدی (شایسته تقدیر)

بخش پنجم: اسلام‌شناسی با تأکید بر تحولات دو سده اخیر

در این بخش با عنایت به این که هیچکدام از آثار امتیاز لازم را کسب نکردند، هیئت داوران اثری را شایسته تقدیر تشخیص نداد.

بخش ششم: نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی

در این بخش با عنایت به این که هیچکدام از آثار امتیاز لازم را کسب نکردند، هیئت داوران اثری را شایسته تقدیر تشخیص نداد.

بخش هفتم: آینده‌پژوهی مسائل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با محوریت هوش مصنوعی

در این بخش با عنایت به این که هیچکدام از آثار امتیاز لازم را کسب نکردند، هیئت داوران اثری را شایسته تقدیر تشخیص نداد.

بخش هشتم: قالب ویژه

پیشنهاد مقطع دکتری «گسترش مدل مرجع کتابخانه‌ای ایفلا (ال آر ام) در منابع جغرافیایی»، محبوبه ربیعی (شایسته تقدیر)

بخش نهم: پژوهشگر برگزیده عضو هیئت علمی سازمان

دکتر زینب پاپی

بخش دهم: پژوهشگر برگزیده غیر هیئت علمی سازمان

علی صادق زاده وایقان