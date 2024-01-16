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کد مطلب 5996610
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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۵۴

فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور

فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور

بیانات صبح امروز رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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