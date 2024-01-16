دریافت 46 MB کد مطلب 5996610 https://mehrnews.com/x33YyP ۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۵۴ کد مطلب 5996610 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۶ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۵۴ فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور بیانات صبح امروز رهبر انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط رهبر انقلاب درگذشت فیلسوف غربشناس «کریم مجتهدی» را تسلیت گفتند حضور در انتخابات صرفاً تکلیف نیست حق مردم است / کار ملت یمن جهاد فی سبیل الله است بازخوانی تاریخی درباره انتصاب رهبر انقلاب به امامت جمعه تهران ائمه جمعه کشور سهشنبه با رهبر انقلاب دیدار میکنند برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی علما و روحانیون رهبری بیانات رهبری
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