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کد مطلب 5996633
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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴

گل‌های تیم ملی فوتبال تایلند به قرقیزستان در جام ملتهای آسیا

گل‌های تیم ملی فوتبال تایلند به قرقیزستان در جام ملتهای آسیا

تیم فوتبال تایلند موفق شد با برتری ۲ بر صفر برابر قرقیزستان موقتا در صدر جدول گروه F قرار گیرد.

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