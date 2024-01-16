دریافت 14 MB کد مطلب 5996633 https://mehrnews.com/x33Yzh ۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴ کد مطلب 5996633 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۴ گلهای تیم ملی فوتبال تایلند به قرقیزستان در جام ملتهای آسیا تیم فوتبال تایلند موفق شد با برتری ۲ بر صفر برابر قرقیزستان موقتا در صدر جدول گروه F قرار گیرد. کپی شد مطالب مرتبط پیروزی دلچسب تایلند برابر قرقیزستان برتری تایلند برابر قرقیزستان در نیمه اول تمجید دو سرمربی اروپایی از تیم ملی ایران/ وضعیت سه بازیکن مصدوم عربستان ۲ - ۱ عمان / پیروزی باورنکردنی شاگردان مانچینی ربات هوشمند در جام ملتهای آسیا رونمایی شد برچسبها تایلند تیم ملی فوتبال تایلند قرقیزستان تیم ملی فوتبال قرقیزستان جام ملت های آسیا 2023 - قطر جام ملت های 2023 آسیا - قطر
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