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کد مطلب 6921811
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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۱

خلاصه بازی پرسپولیس ۴-۱ استقلال خوزستان

خلاصه بازی پرسپولیس ۴-۱ استقلال خوزستان

تیم فوتبال پرسپولیس با چهار گل موفق شد استقلال خوزستان را شکست دهد.

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