دریافت 62 MB کد مطلب 6921811 https://mehrnews.com/x3cQTt ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۱ کد مطلب 6921811 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۱ خلاصه بازی پرسپولیس ۴-۱ استقلال خوزستان تیم فوتبال پرسپولیس با چهار گل موفق شد استقلال خوزستان را شکست دهد. کپی شد مطالب مرتبط تارتار: پرسپولیس نشان داد این فصل میتواند کارهای بزرگی انجام دهد پرسپولیس با یک برد دو استقلال را زد/ صدرنشینی با تکرار یک نوستالوژی! لیگ برتر فوتبال - پرسپولیس و استقلال خوزستان برچسبها تیم فوتبال پرسپولیس باشگاه پرسپولیس تیم فوتبال استقلال خوزستان استقلال خوزستان
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