پیام چندگانه عملیات سپاه به آمریکا و کشورهای همسایه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: شیخ عبدالله الصالح معاون دبیر کل جمعیت العمل الاسلامی بحرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عملیات نظامی سپاه پاسداران را علیه مواضع تروریست‌ها در اربیل و ادلب سوریه حاوی پیام‌ها مختلف به کشورهای همسایه و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دانست و این اقدام را تنها راه حل برای بیداری غافلان و افراد و گروه‌های بی توجه به امنیت منطقه معرفی کرد.

در ادامه مشروح گفت‌وگو را می‌خوانید:

همانطور که می‌دانید سپاه پاسداران بامداد امروز مقرهای جاسوسی وابسته به موساد و تروریست‌های منطقه را موشکباران کرد به نظر شما این اقدام چه پیامدهایی را در سطح منطقه‌ای و بین المللی دارد؟

مایه تأسف است کشورهایی در منطقه هستند که با صهیونیست‌ها رابطه برقرار می‌کنند و این رابطه موجب آسیب رساندن به سایر کشورها است، همچنان که اقلیم کردستان این کار را انجام می‌دهد و موجب آزار و اذیت آنها و نابودی امنیت کشورهای همسایه و حتی امنیت خودش می‌شود. همه این‌ها به خاطر منافع محدود خودخواهانه یا برای پیشبرد پروژه شکست خورده جدایی طلبی است.

بارها حکومت ایران به دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در این زمینه هشدار دادند، اما بی فایده بود. بنابراین دولت ایران مجبور شد برای دفع خطر از خود و منطقه دست به اقدام بزند و در برابر هر کسی که بازدارندگی در برابر دشمن و یا احساس مسئولیتی برای تأمین امنیت ندارد و به دنبال آسیب رساندن و ضربه به امنیت منطقه و کشور ایران است، بایستد.

تنها دلیل روشن این اقدام نیروهای جمهوری اسلامی ایران پافشاری (اقلیم کردستان و عراق) بر روش نادرست خود تخریبی و ایجاد مشکلات برای کشورهای همسایه است.

این حمله هشداری به غافلان و افراد بی توجه به خطرات بود و همگان را متوجه مسئولیت‌شان در قبال امنیت و ثبات در منطقه کرد و عوامل تشدید و بی ثباتی که عده‌ای برای منافع تنگ نظرانه خود انجام می‌دهند را منهدم کرد، کسانی که بدون کوچک‌ترین احساس مسئولیتی منطقه را به سمت بی ثباتی سوق می‌دهند.

به نظر شما این عملیات برای دشمنان ایران و امت اسلامی چه پیامی در بر داشت؟

این عملیات نظامی پیام‌های مختلفی خطاب به گروه‌ها و کشورهای مختلف داشت. پیامش به جمهوری عراق این است که ایران کشور همسایه با عراق است و امنیت کشورهای منطقه باید بر عهده کشورهای منطقه باشد و بی توجهی به دخالت دیگران در امور منطقه امری غیرقابل قبول است. دولت عراق باید مسئولیت کامل خود را بر عهده بگیرد و به هیچ بهانه‌ای از تأمین امنیت منطقه کوتاهی نکند.

پیام این عملیات به اقلیم کردستان این بود که ایران در برابر امنیتش سکوت نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد دشمنانش در اقلیم کردستان حضور داشته باشند، چه این دشمنان از گروه‌های تروریستی مانند منافقان و جدایی طلبان باشند یا از کشورها و رژیم‌های دشمن چون صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها. در واقع بی توجهی به کشورهای همسایه برای اقلیم کردستان مشکلات غیر قابل اجتنابی را به وجود می‌آورد.

و اما پیام این عملیات به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها این است که ما هر جا شما بروید تعقیب‌تان می‌کنیم و تا زمانی که نیت بدی برای کشورهای منطقه و به خصوص ایران داشته باشید در امان نخواهید بود. ایران دشمنانش را هر کجا که باشند تعقیب خواهد کرد و برای امنیت خودتان و منطقه چاره‌ای جز ترک منطقه ندارید.

در پایان از خداوند متعال خواستاریم که منطقه را حفظ کند و دست دشمنان را از دخالت در امنیت آن کوتاه کند و توطئه جنایتکاران را خنثی و امنیت، ثبات و توسعه را در منطقه گسترش دهد.