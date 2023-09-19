انتقال عناصر تروریست به ۵ اردوگاه در اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدی البلد، «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق در گفتگو با شبکه العربیه تاکید کرد که دولت اقلیم کردستان این کشور اقدامات لازم برای اجرای توافقنامه امنیتی با ایران را اتخاذ کرده است.

وی در ادامه افزود که پنج اردوگاه برای عناصر تروریست و خانواده‌های آنها در اقلیم کردستان عراق ایجاد شده است. عراق خواهان آن است که علیه حاکمیت این کشور از خشونت استفاده نشود.

فؤاد حسین اضافه کرد: عراق به توافق امضا شده با ایران پایبند است و ما وقوع حملات از سوی ایران را پیش بینی نمی‌کنیم.

وزیر خارجه عراق تصریح کرد که عناصر تروریست در اقلیم کردستان این کشور سلاح‌های سنگین خود را تحویل داده‌اند و سیاست عراق برپایه احترام به کشورهای همسایه و گفتگو بنا شده است.

وی بیان کرد: سیاست عراق برپایه اصول مسالمت آمیز بنا شده و قصد و نیتی برای بازگشت به سیاست‌های قدیمی وجود ندارد.

«تحسین الخفاجی» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق پیش از این در گفتگو با العربی الجدید اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی این کشور عملیات اعمال حاکمیت و قانون بر تمام نقاط مرزی با ایران را آغاز کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: این اقدامات با هدف ممانعت از استفاده از خاک عراق علیه کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. این همان مطلبی است که در قانون اساسی عراق بر آن تاکید شده است. نیروهای عراقی امکانات نظامی لازم برای به دست گرفتن کنترل نوار مرزی مشترک با ایران را در اختیار دارند و هماهنگی‌های خوبی در سطوح بالا با اقلیم کردستان عراق در این خصوص انجام شده است.

الخفاجی تاکید کرد: عراق کاملاً خود را ملزم به اجرای توافقنامه امنیتی با ایران می‌داند چرا که منافع عالی امنیت ملی عراق در این مسأله نهفته است.

پیش از آن نیز فرماندهی مرزبانی عراق اعلام کرده بود که پس از درگیری‌هایی، کنترل مناطق مرزی با ایران را از دست گروه‌های قانون شکن خارج کرده است.

فرماندهی مرزبانی عراق اعلام کرد: در چارچوب تلاش‌های نیروهای مرزبانی عراق برای کنترل کامل مرزها با کشورهای همسایه، نیرویی از تیپ دوم مرزی و هنگ تکاوران منطقه یکم مرزی با پشتیبانی پیشمرگه (نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق) پس از درگیری با گروه‌های غیرقانونی در حوزه استحفاظی استان اربیل، توانست کنترل نقاط مرزی در خط مرزی با ایران را به دست بگیرد.

در این بیانیه آمده است: فرماندهی مرزبانی عراق مصمم است تا حاکمیت کشور را در تمامی مرزها با کشورهای همسایه اعمال کند و پرچم عراق را در اقصی نقاط آن به اهتزاز درآورد.

لازم به ذکر است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان چندی پیش در دیدار «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق، با بیان اینکه حضور گروهک‌های تروریستی در مرز مشترک یا درون خاک عراق، به هیچ وجه از سوی ایران قابل تحمل نیست، بر لزوم اجرای کامل توافقات مربوطه تاکید کرده بود.

عراق و ایران در ماه مارس یک قرارداد امنیتی مرزی امضا کردند؛ اقدامی که مقامات عراقی گفتند هدف اصلی آن کنترل بیشتر مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران است.