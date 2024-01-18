  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۷

سرهنگ جوانبخت خبر داد؛

پرخطرترین معابر برای موتورسواران در پایتخت

پرخطرترین معابر برای موتورسواران در پایتخت

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رتبه اول تصادفات راکبان موتورسیکلت در شهر تهران به نبود توانایی در کنترل وسیله نقلیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت اظهار کرد: رتبه اول تصادفات راکبان موتورسیکلت در شهر تهران به نبود توانایی در کنترل وسیله نقلیه با سهم ۴۳ درصدی می‌رسد که ناشی از سرعت‌ها و سبقت ناگهانی است.

وی ادامه داد: در عین حال در تصادفات خودرویی توجه نکردن راننده به جلو و حواس پرتی منجر به برخورد با وسیله نقلیه دیگر می‌شود.

سرهنگ جوانبخت افزود: حدود ۴۶ درصد از تصادفات منجر به مرگ در شهر تهران فقط به راکبان موتورسیکلت اختصاص دارد که این عدد، زیاد و قابل تأمل است.

به گفته وی، این عدد گویای آن است که نیازمند اجرای طرح‌های مختلف هستیم تا بتوانیم به کاهش و نرخ مطلوب تصادف رانندگی در شهر تهران برسیم.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: موتورسیکلت ناایمن و حفظ تعادل آن سخت است، در این بین برخی راکبان هم قانون را رعایت نکرده و از سوی دیگر انواع تخلفات را به راحتی انجام می‌دهند که نتیجه‌ای جز تصادف ندارد.

سرهنگ جوانبخت یادآور شد: سُر خوردن و نبود حفظ تعادل و توانایی راکب موتورسیکلت در کنترل وسیله نقلیه باعث بروز تصادفات می‌شود لذا راکبان باید احتیاط بیشتری به هنگام رانندگی داشته باشند.

وی تاکید کرد: خیلی از مواقع راکب اقدام به ترمزگیری می‌کند، اما چون سرعت وسیله نقلیه بالاست منجر به واژگونی و تصادف و احیاناً مرگ او می‌شود.

سرهنگ جوانبخت گفت: بیشترین و پرخطرترین معابر برای راکبان موتورسیکلت ۲ بزرگراه امام علی (ع) و آزادگان است و بارها گفته‌ایم موتورسواران نباید در معابر بزرگراهی و تونل‌ها تردد کنند.

وی در مورد زمان وقوع بیشترین تصادفات منجر به مرگ برای موتورسواران اضافه کرد: ساعت صفر بامداد تا چهار صبح با سهمی ۲۴ درصدی ناامن‌ترین ساعت برای موتورسواران طبق آمار است.

کد مطلب 5998217

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • استوراقیانس IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر پاکستان

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها