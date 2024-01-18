پرخطرترین معابر برای موتورسواران در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت اظهار کرد: رتبه اول تصادفات راکبان موتورسیکلت در شهر تهران به نبود توانایی در کنترل وسیله نقلیه با سهم ۴۳ درصدی میرسد که ناشی از سرعتها و سبقت ناگهانی است.
وی ادامه داد: در عین حال در تصادفات خودرویی توجه نکردن راننده به جلو و حواس پرتی منجر به برخورد با وسیله نقلیه دیگر میشود.
سرهنگ جوانبخت افزود: حدود ۴۶ درصد از تصادفات منجر به مرگ در شهر تهران فقط به راکبان موتورسیکلت اختصاص دارد که این عدد، زیاد و قابل تأمل است.
به گفته وی، این عدد گویای آن است که نیازمند اجرای طرحهای مختلف هستیم تا بتوانیم به کاهش و نرخ مطلوب تصادف رانندگی در شهر تهران برسیم.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: موتورسیکلت ناایمن و حفظ تعادل آن سخت است، در این بین برخی راکبان هم قانون را رعایت نکرده و از سوی دیگر انواع تخلفات را به راحتی انجام میدهند که نتیجهای جز تصادف ندارد.
سرهنگ جوانبخت یادآور شد: سُر خوردن و نبود حفظ تعادل و توانایی راکب موتورسیکلت در کنترل وسیله نقلیه باعث بروز تصادفات میشود لذا راکبان باید احتیاط بیشتری به هنگام رانندگی داشته باشند.
وی تاکید کرد: خیلی از مواقع راکب اقدام به ترمزگیری میکند، اما چون سرعت وسیله نقلیه بالاست منجر به واژگونی و تصادف و احیاناً مرگ او میشود.
سرهنگ جوانبخت گفت: بیشترین و پرخطرترین معابر برای راکبان موتورسیکلت ۲ بزرگراه امام علی (ع) و آزادگان است و بارها گفتهایم موتورسواران نباید در معابر بزرگراهی و تونلها تردد کنند.
وی در مورد زمان وقوع بیشترین تصادفات منجر به مرگ برای موتورسواران اضافه کرد: ساعت صفر بامداد تا چهار صبح با سهمی ۲۴ درصدی ناامنترین ساعت برای موتورسواران طبق آمار است.
نظر شما