به گزارش خبرنگار مهر، برانکو که امروز با رضا درویش مذاکره کرده بود، اعلام کرد با این که قلبش برای پرسپولیس می تپد اما نمی تواند هدایت این تیم را قبول کند.

باشگاه پرسپولیس با تایید این خبر اعلام کرد: رضا درویش برای مذاکرات با برانکو ایوانکوویچ جهت سپردن هدایت سرخپوشان ایران به وی راهی قطر شد. این نشست در فضایی مثبت، امروز (پنج‌شنبه) در دوحه برگزار شد.

مدیرعامل پرسپولیس در این جلسه با اعلام این مطلب که همه اقدامات لازم برای حضور و فعالیت وی فراهم شده است، پیشنهاد باشگاه و خواست هواداران پرسپولیس برای حضور مجدد برانکو به عنوان سرمربی پرسپولیس را به وی اعلام کرد.

رضا درویش با تاکید بر ویژگی‌های اخلاقی، حرفه‌ای و پشتوانه عملکردی که قبل از این از ایوانکوویچ شاهد بودیم، از او خواست این پیشنهاد را بپذیرد.

مدیرعامل پرسپولیس به وی گفت؛ باشگاه پرسپولیس، اعضای تیم و از همه مهمتر هواداران مشتاق استقبال از او هستند.

برانکو ایوانکوویچ اما در پاسخ اظهار داشت: همه می‌دانند پرسپولیس، ایران و مردم ایران را چه‌قدر دوست دارم. ایران، کشور دوم من است. عاشق پرسپولیس و هوادارانش هستم. قلب من برای آن‌جا می‌تپد. متاسفم که در این زمان از نظر شخصی و خانوادگی شرایط حضور در ایران را ندارم. خاطرات و اتفاقات خوب و باشکوه از ایران و پرسپولیس دارم، دوست داشتم و دارم بار دیگر تکرار شود ولی الان در شرایط مناسبی نیستم که به ایران بیایم. هنوز به پیشنهاد عمان و یک تیم ملی معتبر اروپایی پاسخ نداده‌ام.

وی گفت: در جلسه با آقای دلبری هم گفتم که شرایط حضور در پرسپولیس را ندارم و ممنونم که در این چند روز موانع را برطرف کردید و باز تا اینجا آمدید و از نظر و تلاشهای شما صمیمانه سپاسگزارم.

وی ادامه داد؛ از شما (رضا درویش) تشکر می‌کنم هم به جهت این پیشنهاد و نظر مثبتی که دارید و هم اقداماتی که در روزهای اخیر انجام دادید. من در ایران بوده‌ام و فکر نمی‌کردم با این سرعت کار پیش ببرید. متاسفم که اکنون شرایط کار در ایران را ندارم و از شما درخواست می‌کنم زمان برای پرسپولیس از دست نرود و مربی خود را انتخاب کنید.

رضا درویش نیز در پایان جلسه گفت: هواداران با تمام وجود شما را دوست دارند و فوتبال ایران برای شما احترام بزرگی قائل است. ما هم‌زمان مذاکرات با گزینه‌های دیگری را دنبال کرده‌ایم که از حالا جدی‌تر خواهد شد ولی همین جا به شما می‌گویم تا چند روز آینده که کار را نهایی کنیم، اگر تصمیم جدیدی بگیرید به شما برمی‌گردیم. امیدوارم در ادامه جام ملت‌ها با تیم ملی عمان و پس از آن هر جایی که حضور پیدا می‌کنید، موفق باشید.