به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اصغر زارع شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ تخلف به صورت تسلیمی اظهار کرد: در این مورد پلیس، راننده متخلف را می‌بیند و نوع تخلف مرتکب شده را به راننده تفهیم می‌کند؛ سپس با رؤیت مدارک رانندگی و ثبت مشخصاتی از جمله مشخصات وسیله نقلیه، مشخصات راننده، درج محل و نوع تخلف نسبت به صدور قبض جریمه اقدام می‌کند.

وی ابلاغ جریمه به صورت تسلیمی را اثربخش‌ترین نوع اعمال قانون دانست و در خصوص ابلاغ جرایم رانندگی به صورت الصاقی نیز اضافه کرد: در شرایطی قبض جریمه بدین صورت صادر می‌شود که راننده در محل حضور ندارد و پلیس با مشاهده خودرو که در محل غیرمجاز متوقف و پارک شده است برابر مقررات نسبت به صدور قبض جریمه اقدام کرده و قبض صادر شده را به بدنه خودرو الصاق می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان به تفاوت این قبض با قبض تسلیمی اشاره کرد و گفت: مشخصاتی از راننده در این مدل از قبض جریمه درج نمی‌شود.

وی در خصوص درج تخلفات به وسیله دوربین و سامانه هوشمند اظهار کرد: تمامی فرایند شناسایی پلاک متخلف و صدور قبض جریمه به صورت هوشمند از طریق سیستم‌های نصب شده در معابر انجام می‌شود.

سرهنگ زارع در خصوص پرداخت خلافی خودرو بدون شناسه قبض و شناسه پرداخت و ادامه داد: در این فرایند کاربران پلیس نسبت به انطباق اطلاعات دریافتی از دوربین‌ها و مشخصات پلاک و شماره‌گذاری اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به ابلاغ ۲ برگی اعلام کرد: این ابلاغ برای مواردی است که پلیس راننده متخلف را مشاهده می‌کند و دستور توقف یا ایست به راننده می‌دهد تا در خصوص اعمال قانون وی اقدام شود اما به دلایل مختلفی از جمله عدم رؤیت دستور پلیس توسط راننده یا بی‌توجهی راننده به دستور پلیس و غیره، راننده متوقف نمی‌شود و به حرکت خود ادامه می‌دهد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: در این حالت پلیس به منظور اعمال قانون تخلف ارتکابی توسط راننده، مبادرت به صدور قبض جریمه با ابلاغ دوبرگی می‌کند؛ در این شرایط مشخصاتی از راننده درج نمی‌شود اما پلیس به دلیل صحت‌سنجی قبض صادره، مشخصاتی از قبیل وضعیت ظاهری خودرو و احتمالاً راننده را بر روی قبض جریمه یادداشت می‌کند تا برای رسیدگی‌های بعدی بتوان آنها را مدنظر قرار داد.

وی در خصوص اینکه اگر شهروندی نسبت به قبض جریمه اعتراضی داشته باشد باید چه مراحلی را طی کند نیز گفت: در صورتی که رانندگان نسبت به قبض جریمه صادر شده توسط دوربین اعتراضی داشتند، می‌توانند تصویر تخلف خود را از طریق مراکز اجراییات سراسر کشور رؤیت کنند.

سرهنگ زارع در خصوص جریمه‌های رانندگی ستاره دار نیز ابراز کرد: در خصوص سایر قبوض جریمه نیز برابر اعلام ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات، رانندگان معترض می‌توانند در مرحله اول با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ نسبت به تنظیم اعتراض و گزارش اقدام کنند که ظرف ۲۴ ساعت از طریق پلیس راهور موضوع بررسی شده و پاسخ دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: اگر هموطنی نسبت به پاسخ دریافتی از این مرحله نیز اعتراض داشت می‌تواند به واحد رسیدگی به تخلفات مراجعه کرده تا اعتراضش بررسی شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در خصوص ۲ برابر شدن مبلغ جرایم رانندگی خاطرنشان کرد: مهلت پرداخت جرایم رانندگی ۶۰ روز است که بعد از گذشت این مدت، مبلغ جریمه ۲ برابر خواهد شد، بنابراین بهتر است رانندگان نسبت به پرداخت مبلغ جرایم رانندگی خود در بازه زمانی مذکور اقدام کنند.