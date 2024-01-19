زنگ خطر چاقی و نمک خوری در کشور/ اجرای دومین پویش ملی سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ملی سلامت، اطلاع‌رسانی تغذیه سالم» با محوریت نمک یددار و لبنیات، در سراسر کشور آغاز می‌شود.

این پویش از اول تا هفتم بهمن با موضوع نمک و شعار «انتخاب همه: نمک کم، اما تصفیه شده یددار» و همچنین از هشتم تا پانزدهم بهمن با موضوع لبنیات و شعار «از کودکی تا پیری، لبنیات دوست سلامتی» در سراسر کشور به اجرا گذاشته می‌شود.

کوروش اعتماد مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، گفت: در پویش ملی تغذیه سالم که در ادامه پویش ملی سلامت، از اول بهمن آغاز می‌شود؛ به افرادی که دارای اضافه وزن هستند مشاوره خواهیم داد.

وی افزود: این مشاوره شامل آموزش تغذیه سالم خواهد بود که با مداخلات به موقع، باعث می‌شود ابتلای این افراد به پرفشاری خون و دیابت به تأخیر بیاندازد و عوارض آن را کنترل کند.

در همین حال، احمد اسماعیل‌زاده مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که یکی از عوامل خطر عمده فشارخون مصرف نمک زیاد است، افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته مصرف نمک در کشور ما دو برابر حد استاندارد است.

وی ادامه داد: توصیه ما این است که استفاده از نمک طعام در غذا و استفاده از نمک در سفره غذا کاهش یابد و همان میزان کم مصرف هم نمک یددار و تصفیه شده باشد.

اسماعیل‌زاده افزود: مردم باید بدانند نمک‌های بازار تحت عنوان نمک دریا، سنگ نمک، نمک صورتی و…، مجوز سازمان غذا و دارو را ندارد. این نمک‌ها حاوی مقدار زیادی فلزات سنگین بوده و سرطان‌زا هستند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، ادامه داد: در مورد لبنیات گاهی اطلاعات غلطی به مردم داده می‌شود که باید اصلاح شود تا مصرف لبنیات کاهش نیابد. مطالعات نشان می‌دهد که اگر مصرف لبنیات به اندازه کافی باشد خطر سرطان روده بزرگ کاهش می‌یابد و در جلوگیری از پوکی استخوان مؤثر است. مردم باید روزانه دو تا سه واحد لبنیات در روز مصرف کنند.

وی درباره مصرف روغن نیز گفت: روغن‌های مصرفی نسبت به چند سال قبل اصلاً قابل مقایسه نیست، دهه‌های قبل روغن‌هایی مصرف می‌کردیم که غنی از اسید چرب ترانس بودند، اما اکنون روغن‌های مایع گیاهی به وفور وجود دارد، در یارانه دولت در بسته سبد معیشتی نیز به مصرف روغن مایع گیاهی تاکید شده است. البته وزارت بهداشت پروژه‌هایی در راستای حذف اسیدهای چرب ترانس از روغن‌ها دارد.

وی تاکید کرد: در مورد مصرف چیپس و پفک خوشبختانه صنعت تولید آنها به قدری پیشرفت کرده که چیپس و پفک‌های بسیار کم نمک تولید می‌شود. نمی‌توان جلوی صنعت تولید را گرفت، اما در لیست کالاهای آسیب رسان به سلامت هر غذایی که ممکن است به سلامت آسیب برساند، قید می‌شود و طبق قانون مجلس، از آنها مالیات گرفته می‌شود تا مردم کمتر به سراغ خرید آنها بروند. البته در علم تغذیه هیچ گاه ممنوعیت برای خوردن یک ماده غذایی وجود ندارد، چون مردم از غذا خوردن لذت می‌برند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که مصرف تبدیل به عادت شود.