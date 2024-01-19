ماجرای بلوای چهل روزه لوطیان در «یزد الی یزد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «یزد الی یزد» به کارگردانی حسن نقاشی پس از پژوهش و جمع‌آوری اسناد به مرحله فیلمبرداری رسید. این مستند ماجرای کم‌تر شنیده شده به قدرت رسیدن لوطیان در یزد را بازگو می‌کند و اسناد و مدارکی را در این باره برای اولین بار به نمایش می‌گذارد.

حسن نقاشی کارگردان «یزد الی یزد» درباره این مستند گفت: اواخر حکومت محمدعلی‌ شاه قاجار یک بنای یزدی، معروف به لوطی محمد گِلکار بلوا می‌کند و با حمایت سایر لوطی‌ها، حاکم مشروطه یزد را عزل و خود را حاکم مستقل می‌داند، او همچنین با وضع قوانین مستبدانه، اساس سیاست خود را پیکار با مشروطه اعلان می‌کند.

وی در پایان مطرح کرد: لوطی‌ها در چند نبرد، موفق به سرکوب قوای حکومتی شدند که همین بر توهم شاهِ لوطیان افزود، چنان که او با ضرب سکه و طرح درفش و تعیین وزیر و وکیل در پی کسب قدرت بیشتر بود اما بعد از فتح تهران و عزل محمدعلی شاه و استقرار حکومت مشروطه، قوای حکومت مرکزی رویای لوطیان را نقش بر آب و حکومت چهل روزه‌شان سقوط کرد.

«یزد الی یزد» محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی‌ است.