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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۹

فیلمبرداری آغاز شد؛

ماجرای بلوای چهل روزه لوطیان در «یزد الی یزد»

ماجرای بلوای چهل روزه لوطیان در «یزد الی یزد»

فیلمبرداری مستند «یزد الی یزد» که به ماجرای قیام یک بنای معروف یزدی می‌پردازد که سعی می‌کند شاه باشد، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «یزد الی یزد» به کارگردانی حسن نقاشی پس از پژوهش و جمع‌آوری اسناد به مرحله فیلمبرداری رسید. این مستند ماجرای کم‌تر شنیده شده به قدرت رسیدن لوطیان در یزد را بازگو می‌کند و اسناد و مدارکی را در این باره برای اولین بار به نمایش می‌گذارد.

حسن نقاشی کارگردان «یزد الی یزد» درباره این مستند گفت: اواخر حکومت محمدعلی‌ شاه قاجار یک بنای یزدی، معروف به لوطی محمد گِلکار بلوا می‌کند و با حمایت سایر لوطی‌ها، حاکم مشروطه یزد را عزل و خود را حاکم مستقل می‌داند، او همچنین با وضع قوانین مستبدانه، اساس سیاست خود را پیکار با مشروطه اعلان می‌کند.

وی در پایان مطرح کرد: لوطی‌ها در چند نبرد، موفق به سرکوب قوای حکومتی شدند که همین بر توهم شاهِ لوطیان افزود، چنان که او با ضرب سکه و طرح درفش و تعیین وزیر و وکیل در پی کسب قدرت بیشتر بود اما بعد از فتح تهران و عزل محمدعلی شاه و استقرار حکومت مشروطه، قوای حکومت مرکزی رویای لوطیان را نقش بر آب و حکومت چهل روزه‌شان سقوط کرد.

«یزد الی یزد» محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی‌ است.

کد مطلب 5998504
آروین موذن زاده

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