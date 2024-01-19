شهرام محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت جست‌وجو ۳ جوان مفقودی مشگین‌شهری در ارتفاعات سبلان اظهار کرد: بر اساس هماهنگی استاندار اردبیل بالگرد هلال احمر روز سه شنبه از منطقه صائین نیر با هدف بررسی غاری که خانواده مفقودین احتمال می‌دادند در آنجا باشند، پرواز کرد و با همراهی و راهنمایی تیم زمینی هلال احمر استان آذربایجان شرقی نسبت به جست‌و جو در منطقه سراب اقدام کردند.

وی با بیان اینکه روز سه شنبه به خاطر بدی آب و هوا هم تیم زمینی و هم بالگرد هلال احمر متأسفانه نتوانستند مفقودین را پیدا کنند، افزود: روز چهار شنبه بالگرد اردبیل با یک نفر از شهروندان مشگین‌شهری که آشنا به محل مورد نظر بودند همراه تیم پرواز به منطقه‌ای از کوه سبلان اعزام شدند و در ارتفاعات چندین نقطه بررسی شد ولی متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر بیان کرد: همچنین در این عملیات تیم هلال احمر آذربایجان شرقی در منطقه سراب غار مورد نظر و اطراف آن را به خوبی مورد بررسی قرار دادند ولی همچنان هیچ اثری از آن‌ها پیدا نشد و استان آذربایجان شرقی اعلام پایان عملیات را دادند و هیچ‌گونه عملیاتی سراب در این منطقه انجام نخواهد داد.

محمدی تاکید کرد: در این حین تیم هلال احمر شهرستان مشگین‌شهر به منطقه‌ای به نام «اوروس اوغلی چمنی» اعزام شده بودند که احتمال حضور مفقودین در آن منطقه از طرف والدین اعلام شده بود ولی هیچ اثری در آن منطقه نیز از مفقودین نبود.

وی به تشکیل جلسه‌ای با تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای جست‌وجوی مفقودین مشگین‌شهری اشاره کرد و گفت: تمام ابعاد موضوع، اطلاعات موجود و روش‌های جست‌وجو مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ۳ نقطه مورد درخواست اولیای مفقودین بررسی شود.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: جست‌وجوی ۳ جوان مشگین‌شهری در کوه‌های سبلان همچنان ادامه دارد، تیم هلال احمر از صبح امروز تا شب به عملیات جست‌وجو ادامه خواهند داد تا نشانه‌هایی از مفقودین پیدا کنند و به احتمال قوی برخی اقدامات دیگر نیز انجام شود تا شاید نشانه‌هایی از این عزیزان پیدا کنیم.

محمدی با بیان اینکه رسانه‌ها و فعالان مجازی از انتشار هرگونه اخبار کذب خودداری کنند، گفت: از فعالان رسانه و فعالان فضای مجازی که پی گیر موضوع هستند ضمن قدردانی تقاضا داریم اخبار را از مرجع صحیح دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: گروه‌های مردمی که می‌خواهند در عملیات جست‌وجو همکاری کنند قبل از هرگونه اقدامی با تیم‌های عملیات بحران و هلال‌احمر هماهنگی‌های لازم را انجام دهند و از انجام هرگونه عمل خودسرانه خودداری کنند.