به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: تاکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق واگذاری اموال راکد دولتی محقق شده است. در این هفته هم حدود ۴۵ ملک مازاد دولتی در بورس کالا عرضه شد که این املاک واقع در استان‌های مازندران، گیلان، لرستان، مرکزی و تهران است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در معرفی املاک مازادشان افزود: وزارت بهداشت جزو وزارتخانه‌های است که خوب عمل کرده و در ۲۱ استان نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان دارایی‌های مازاد خود را معرفی کرده که ۹۹ درصدشان برای تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌کاره استان‌ها است.

رحمتی با بیان اینکه با تفویض اختیاری که به استان‌ها شده مولدسازی سرعت بیشتری گرفته است، افزود: هم اکنون در خراسان رضوی در ۵ حوزه مصوبات خوبی داشته‌ایم که به عنوان مثال در حوزه مدرسه سازی حدود سه هزار و ششصد میلیارد تومان و در حوزه ورزش و جوانان حدود چهار هزار و پانصد میلیارد تومان پروژه معرفی شده است.

ابلاغ بسته‌های رونق در روش مولدسازی

وی افزود: تغییراتی به نام بسته‌های رونق در روش مولدسازی به وجود آمده است که در این روش همه دارایی‌های مازاد شناسایی می‌شوند، ارزش افزایی به وجود می‌آید و بعد توسط کارشناسی رسمی دادگستری قیمت گذاری می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: پس از اتمام این فرآیند، پروژه‌ای که قرار است از محل این دارایی به اتمام برسد مشخص می‌شود و هم اکنون در بسیاری از استان‌ها بسته رونق کامل، مصوب و ابلاغ شده و از مسیر تهاتر آن پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره به اتمام خواهد رسید.

رحمتی با اشاره به اولویت بسته‌های رونق وزارت بهداشت در استان‌ها گفت: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش با ۳۰، وزارت نیرو ۲۴ و وزارت راه با ۲۲ پروژه در جایگاه‌های بعدی اولویت اجرای بسته‌های رونق قرار دارند.

وی گفت: بسیاری از استان‌های خوب عمل کرده‌اند؛ برای مثال استان‌های اردبیل و زنجان بسته‌های رونقشان تصویب شده و استان اصفهان نیز نصف بسته رونقش تصویب شده است. همچنین تا به امروز در ۲۱ استان بسته‌های رونق در نظر گرفته شده که به روش تهاتر بدهی‌های دولت را تسویه می‌کنند.

وی افزود: یکی از بزرگترین نیاز استان اصفهان بحث تأمین آب بود که از مسیر مولدسازی تأمین منابع شده که بزودی خبر کامل و دقیقش ر ا به مردم عرض خواهیم کرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به وجود بیش از ۶۰ هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور گفت: اگر با همین بودجه‌های عمرانی مصوب بخواهیم این پروژه‌ها را تمام کنیم بیش از بیست سال طول می‌کشد.

وی تاکید کرد: دارایی مازادی وجود ندارد که پس از شناسایی و ارزش افزایی بدون مزایده عمومی و بدون مشخص شدن پروژه عمرانی اش واگذار شود. بنابراین باید مشخص شود که این اموال مازاد دولتی مشکل کدام پروژه نیمه تمام را در کشور حل می‌کند.

وی با اشاره به تسویه بدهی‌های دولت با پیمانکاران پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران پروژه‌های اولویت‌دار نیمه‌تمام در ۲۱ استان، از طریق تهاتر اموال مازاد، تسویه می‌شود.

رحمتی گفت: قرار است با مولدسازی اموال راکد دولت، پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار وزارتخانه‌های بهداشت، راه، آموزش و پرورش و نیرو به پایان برسد.

گفتنی است هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با هدف درآمد زایی از اموال راکد دولت در سال ۱۴۰۱ به استناد مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد و موظف شد تا اقدامات لازم برای شناسایی، ارزش افزایی دارایی‌های دولت انجام دهد.