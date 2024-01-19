افزایش ۳۳ درصدی صادرات به عراق/ صادرات به ۶.۹ میلیارد دلار رسید

فرزاد پیلتن نماینده ویژه تجاری ایران در عراق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تجارت با عراق اظهار کرد: صادرات ایران به عراق طی ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین طی مدت مذکور واردات ایران از عراق حدود ۴۳۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۶ درصد رشد داشته است.

مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد کالاهای صادراتی به عراق گفت: گاز طبیعی با یک میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار، محصولات طویل فولادی با ۷۵۰ میلیون دلار، محصولات پلاستیکی با ۵۵۷ میلیون دلار، محصولات لبنی با ۲۷۳ میلیون دلار، محصولات معدنی فلزی با ۲۶۰ میلیون دلار، صنایع تبدیلی با ۲۱۴ میلیون دلار، کاشی و سرامیک با ۱۸۷ میلیون دلار، سایر محصولات پلاستیکی با ۱۷۰ میلیون دلار و شیرینی و شکلات با ۱۴۰ میلیون دلار مهمترین محصولات صادراتی از ایران به بازار مذکور طی مدت فوق بوده‌اند.

حضور قدرتمند ایران در مهمترین رویداد نمایشگاهی عراق

وی به نمایشگاه بازرگانی بغداد هم اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰۰ شرکت تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در فضایی به مساحت حدود ۱۵۰۰ متر مربع در چهل و هفتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد حضور پیدا کردند. شرکت های ایرانی در حوزه‌های مواد غذایی، مصالح و تجهیزات ساختمانی، مصنوعات پلاستیکی، ماشین آلات صنعتی و …توانمندیهای خود را در معرض بازدیدکنندگان قرار دادند.

پیلتن افزود: این نمایشگاه که مهمترین رویداد نمایشگاهی عراق محسوب می‌شود تاریخ ۱۹ دی ماه توسط نخست وزیر عراق افتتاح و تا ۲۹ دی ماه سال ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه‌های بین المللی بغداد برگزار شد.

به گفته نماینده ویژه تجاری ایران در عراق، جمهوری اسلامی ایران بعد از عربستان، دومین کشور مشارکت کننده در این نمایشگاه بوده است. ترکیه، اردن، مصر و عراق نیز از جمله دیگر کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده‌اند.