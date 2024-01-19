قیمت جهانی طلا به ۲۰۲۳ دلار و ۲۵ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تقاضا برای طلا به عنوان یک پشتوانه ایمن به دنبال درگیری‌های خاورمیانه افزایش یافته و قیمت این فلز گرانبها را بالا برده است. سرمایه‌گذاران منتظر تصمیم فدرال رزرو آمریکا در مورد سیاست نرخ بهره در سال جاری میلادی هستند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۱ درصد افزایش به ۲۰۲۳ دلار و ۲۵ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۱۶ درصدی به ۲۰۲۴ دلار و ۹۰ سنت رسیده است.

به نظر می‌رسد تنش‌های ژئوپلیتیکی طلا را بالاتر از محدوده ۲۰۰۰ دلار نگه داشته است. البته بی‌ثباتی‌های بسیاری وجود دارد.

آمریکا در روز چهارشنبه حوثی‌های یمن را یک گروه تروریستی اعلام کرد. این اقدام به دنبال دومین حمله یمن به یک کشتی آمریکایی در دریای سرخ صورت گرفت.

رافائل باستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا در روز پنجشنبه گفت نسبت به کاهش زود هنگام نرخ بهره امیدوار است چون نشانه‌ها حاکی از کاهش تورم در ماه‌های آینده است.

تاجران ۵۷ درصد احتمال می‌دهند روند کاهش نرخ بهره از ماه مارس آغاز شود.

پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را بالا می‌برد.

قیمت نقره امروز با ۰.۲۳ درصد افزایش به ۲۲ دلار ۸۶ سنت رسید و پلاتین با ۰.۲۴ درصد افزایش ۹۱۲ دلار و ۹۵ سنت معامله می‌شود.