قیمت طلای جهانی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر قیمت جهانی طلا امروز، چهارشنبه با کمک کاهش ارزش دلار افزایش یافت، در حالی که سرمایهگذاران منتظر صورتجلسه از آخرین جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو و اطلاعات مشاغل ایالاتمتحده برای شفافیت بیشتر در مورد چشمانداز نرخ بهره بودند.
بهای هر اونس طلا با ۰.۳ درصد افزایش به ۲۰۶۴ دلار و ۵۵ سنت رسید و قیمت طلای آمریکا در ۲۰۷۳ دلار ثابت بود. ارزش دلار در برابر رقبای خود ۰.۲ درصد کاهش یافت و طلا را برای سایر دارندگان ارز ارزانتر کرد.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار KCM Trade گفت: طلا در حال حاضر در حالت تثبیت است، در صورتی که انتظارات فعلی برای فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ پابرجا باشد، بر اساس آن افزایشهای سال ۲۰۲۳ بیشتر خواهد بود.
معامله گران به دلیل کاهش نرخ تورم و شیب شدید فدرال رزرو در نشست سیاستگذاری دسامبر خود، شرط بندی برای کاهش نرخ در سال ۲۰۲۴ را دو برابر کردهاند. این انتظارات به طلا کمک کرد تا در سال ۲۰۲۳ جهش ۱۳ درصدی داشته باشد که اولین رشد سالانه آن از سال ۲۰۲۰ است زیرا کاهش نرخ بهره باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری شمشهای بدون بازده میشود.
اکنون تمرکز بر روی صورتجلسه جلسه سیاستگذاری بانک مرکزی ایالاتمتحده در دسامبر معطوف شده است. بر اساس گزارش FedWatch Tool، بازارهای آتی ۷۰ درصد احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ را در نشست ۲۰ مارس دارند. سرمایهگذاران همچنین منتظر آمارهای اقتصادی ایالات متحده در این هفته از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه هستند.
واترر گفت: این احتمال وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت طلا به ۲۱۰۰ دلار در هر اونس باشیم.
به نقل از رویترز، نقره با ۰.۱ درصد افزایش به ۲۳.۶۵ دلار در هر اونس رسید، در حالی که پلاتین ثابت در ۹۸۱.۵۹ دلار بود. پالادیوم با ۰.۷ درصد افزایش به ۱۰۸۸ دلار و ۲۴ سنت رسید.
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