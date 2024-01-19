فعالیت بخش مردمی جشنواره مد و لباس فجر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش مردمی دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر از امروز جمعه ۲۹ دی آغاز شده است و تا چهارشنبه ۴ بهمن در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد میزبان مخاطبان و علاقه مندان عرصه مد و لباس کشور است.

حدیث پازوکی مدیرعامل بنیاد مد و لباس ملی و سبک زندگی کشور هم در گفتگویی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران، درباره برگزاری دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر گفت: این جشنواره به حمایت از هنرمندانی می‌پردازد که پس از انقلاب اسلامی به دنیا آمده اند و در کشور، دوره‌های مختلف هنری را گذرانده اند و به مرحله ظهور و بروز هنری رسیدند و اهداف خود را بر مبنای سه محور مد و صنعت، طراز اجتماعی و مد و رسانه قرار داده است. در این سه محور، هنرمندان جوان دهه هفتاد و هشتادی در جشنواره حضور دارند و آثارشان به نمایش در می‌آید.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای پیوند هنری نسل جدید و گذشته افزود: قرار شد این اتفاق در مجموعه کاخ موزه هنرهای زیبا در مجموعه هنری تاریخی سعدآباد برگزار شود.

پازوکی در پایان، شاخص‌های دوزادهمین جشنواره مد و لباس فجر را علاوه بر ایرانی بودن افرادی جوان دانست و گفت: بیش از سه هزار و پانصد اثر به این جشنواره ارسال شده و از این تعداد بیش از ۵۰۰ اثر در دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر به نمایش در آمده است.