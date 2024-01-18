نگاهی به دوازدهمین نمایشگاه مد و لباس فجر

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نمایشگاه مد و لباس فجر امروز پنجشنبه ۲۸ دی با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد افتتاح میشود و بازدید عموم از آن از فردا جمعه ۲۹ دی شروع شده و تا ۴ بهمن ادامه دارد.
بیش از هزار و ۳۰۰ اثر به دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر در بخشهای مختلف ارسال شده و حدود ۱۸۰ اثر در سالن نمایش آثار در معرض بازدید عموم قرار میگیرد.
برگزاری نشستهای آموزشی و تخصصی، اجرای مسابقه زنده طراحی، اکران مستندی در حوزه قاچاق پوشاک از برنامههای این جشنواره به شمار میرود. همچنین فراخوان بخش مقالات جشنواره نیز اعلام و اختتامیه بخش غیر رقابتی در بخش علمی طی چند ماه آینده برگزار میشود.
علیرضا بابایی دبیر دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر در پاسخ به این پرسش که چرا مجموعه فرهنگی سعدآباد را به عنوان محل برگزاری جشنواره مد و لباس فجر انتخاب کردهاید؟ گفت: به دنبال مکانی بودیم که در شأن هنر صنعت پوشاک ایران باشد و به سراغ مکانهای مختلف رفتیم، برخی از مکانها به دلیل بزرگ بودن، قیمتهای سنگینی داشتند. برگزاری نمایشگاه جشنواره فجر در برخی دیگر از مکانها مثل هتلها نیز جشنواره فجر را شبیه برخی از رویدادهای فروش لباس میکرد. ماجرای زنده و پویا بودن هنر صنعت لباس نیز موجب شد به دنبال محلی باشیم که زنده و روایت و تاریخچه داشته باشد. مجموعه سعدآباد محلی است که داستانهای معاصر را با جشنواره، موزه و مکان تاریخی سعدآباد همنشین میکند.
وی با تأکید بر اینکه بیش از سه ماه است که در حال حل کردن چالشهای مربوط به برپایی این نمایشگاه در مجموعه سعدآباد هستیم تا آسیبی به کف، دیوار و آثار فاخری که در موزه هنرهای زیبا وجود دارد وارد نشود، گفت: تمهیدات لازم اندیشیده شده است و همکاری کاملی با مسئولان کاخ سعدآباد صورت گرفته تا کار خوب و قابل توجه در شأن هنر صنعت پوشاک و طراحی کشور ارائه شود.
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