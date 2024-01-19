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۲۹ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

امام جمعه تربت حیدریه:

موتور پیشران حرکت‌های نظام اسلامی مردم هستند

موتور پیشران حرکت‌های نظام اسلامی مردم هستند

تربت حیدریه- امام جمعه تربت حیدریه گفت: موتور پیشران حرکت‌های نظام اسلامی مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی ظهر جمعه خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: نقش مردم در نظام اسلامی بسیار حائز اهمیت است، لذا خداوند یاری خود را به کمک مؤمنین محقق می‌کند و این نقش مردم را نشان می‌دهد.

امام جمعه تربت حیدریه افزود: در قضیه فلسطین و غزه اگر مردم مظلوم فلسطین از حماس حمایت نکنند این گروه مقاومت مردمی خلع سلاح می‌شود، یا اینکه اگر مردم یمن و حوثی‌ها این میزان شجاعانه سخن می‌گویند و برای آمریکایی‌ها رجزخوانی می‌کنند به پشتوانه مردم است.

وی بیان کرد: مردم اینقدر مهم هستند که وقتی برای انتقام سخت از تروریست‌های گلزار شهدای کرمان، مطالبه می‌کنند، مسؤولان جوانمردانه و شجاعانه و زیبا با موشک‌های دقیق و نقطه زن مقر تکفیری‌ها و تروریست‌ها را هدف و سران آنها را به هلاکت می‌رسانند.

معلمی افزود: موشک‌های دقیق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دل مردم را شاد کرد، موشک‌هایی که برد آنها ۱۲۰۰ کیلومتر است و با یک تصمیم حساب شده نقطه‌ای را زدند که صهیونیست‌ها بدانند آنها هم از موشک‌های ایران هرگز در امان نیستند.

کد مطلب 5998680

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