به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد یوسف افروغی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه عبادی سیاسی سپیدان با بیان اینکه اسرائیل در باتلاق جنگ غزه گیر افتاده و اختلاف بر سر ادامه حملات و عقب نشینی در جبهه استکبار به وجود آمده است گفت: شکاف موجود بین دولت اسرائیل و بقیه صهیونیست‌ها به دلیل نوع عملکرد نتانیاهو و تیمش روز به روز عمیق‌تر می‌شود و این رژیم هیچ دستاوردی در جنگ با حماس نداشت.

خطیب جمعه سپیدان خاطرنشان کرد: جبهه استکبار از سکوت ایران دچار وحشت بیشتری شده اما جبهه مقاومت به دنیا نشان داد که حماس به تنهایی برای ضربات کاری به کل جبهه استکبار کافی است.

وی افزود: محور مقاومت فعال است و یمن شجاع کشتی‌های حامی اسرائیل را مورد حمله قرار می‌دهد و بندر ایلات را تعطیل کرده است و در این حین سپاه با موشک‌های دوربرد مقر داعشی‌ها در سوریه و موساد در اربیل را مورد حمله قرار می‌دهد تا نشان دهد هزینه ترور در ایران بسیار بالا است.

امام جمعه سپیدان گفت: در روزهای اخیر موشک‌هایی نیز از خوزستان شلیک شدند تا جبهه استکبار بداند که حیفا و تل آویو و همه مناطق اشغال شده در تیررس موشک‌های ایران است.

وی خاطرنشان کرد: ایران به طور دقیق فعالیت‌های دشمن را رصد می‌کند و هر وقت لازم بداند از حق مشروع خویش استفاده می‌کند.

حجت‌الاسلام افروغی مطالبی نیز در مورد شهرستان سپیدان بیان کرد و گفت: ارکان مسجد باید برای جذب جوانان فعال شوند کمال اینکه دو مسجد این شهر اتفاقات خوبی را رقم زدند.

وی افزود: در انتخابات آتی ملاک‌های شایسته سالاری را در نامزدها جست و جو کنیم، از افرادی که همدیگر را تخریب می‌کنند دوری کنیم، سیاست‌ها و برنامه‌های نامزدهای مجلس را ببینیم و سلوک فردی و اجتماعی نامزدهای مجلس برای یافتن فرد شایسته را مورد توجه قرار دهیم.