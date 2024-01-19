احضار سفیر ایران در هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت هلند امروز جمعه به بهانه ادعایی کشته شدن یک کودک هلندی در حمله ایران به اربیل در اقلیم کردستان عراق، سفیر تهران را احضار کرد.

«هانکه بروینز اسلات» (Hanke Bruins Slot) وزیر امور خارجه هلند با صدور بیانیه ای در این خصوص ادعا کرد یک کودک هلندی کمتر از یک ساله در حملات ایران به اربیل جان خود را از دست داده است.

وی افزود که از همتای ایرانی خود توضیح خواسته و سفیر ایران را احضار کرده است.

سپاه پاسداران ایران نیمه‌شب دوشنبه گذشته، با شلیک ۲۴ فروند موشک به مقر جاسوسی موساد در اقلیم کردستان عراق و محل تجمع تروریست‌ ها در مناطقی از سوریه، مواضع آنان را مورد هدف قرار داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام محل‌ های تجمع فرماندهان و عناصر اصلی مرتبط با جنایات اخیر تروریستی کرمان و راسک در سوریه و همچنین مقر جاسوسی رژیم اسرائیل در اقلیم کردستان با موشک‌های بالستیک در بخشی از عملیات موشکی خبر داده بود.