روسیه سفیر فرانسه را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که کشورش سفیر فرانسه در مسکو را احضار کرده است.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه آمده است: سفیر فرانسه پس از تخریب محل استقرار جنگجویان خارجی در خارکیف که در میان آنها اتباع فرانسوی بودند، به وزارت خارجه روسیه احضار شده است.

بیانیه مذکور اضافه می کند: سفیر فرانسه از حقایق دخالت فزاینده پاریس در مناقشه اوکراین مطلع شد. به سفیر فرانسه در مسکو اطمینان دادیم که پاریس مسوولیت مرگ شهروندانش در خارکیف را برعهده دارد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، حضور سفیر فرانسه در وزارت خارجه روسیه حدود یک ساعت طول کشید و وی حین خروج، حاضر به پاسخگویی به سووالات خبرنگاران نیز نشد.