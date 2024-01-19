پایان رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم عباس فرج‌پور سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ با اعلام پایان رزمایش در خصوص برنامه‌ها و عملیات‌های اجرا شده در این رزمایش گفت: رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ با طرح ریزی مشترک و با حضور تمامی نیروهای مسلح مرتبط در حوزه پدافند هوایی به اجرا در آمد و به تمام اهداف از پیش تعیین شده دست یافتیم.

وی با بیان اینکه رزمایش مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ در این دوره با ابتکارات، خلاقیت‌ها و قابلیت‌های جدید مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت اذعان داشت: مراحل مختلفی که در این رزمایش انجام شد عبارت بود از بازی جنگ یا تمرین رزم در قالب نرم افزارهای هوشمند و استفاده از مدل سازی پدافند هوایی در جنوب کشور، آب‌های نیلگون خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت.

سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ گفت: در این رزمایش تمرینات از پیش تعیین شده و سامانه‌های جدید در محیط واقعی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت و مشخص شد با آمادگی‌های کسب شده سناریوهای تهدیدات دشمن برای ما قابل شناسایی و رفتارشناسی است.

امیر سرتیپ دوم فرج پور گفت: در این رزمایش تمرین مواجهه با تهدیدات متنوع در حوزه پهپادهای پرسه زن و پرنده‌های بدون سرنشین و مهمات هوشمند دور ایستا و پهپادها با سطح مقطع بسیار کم و قابلیت‌های مختلف در قالب نیروی مهاجم به اجرا گذاشته شد که نیروهای عمل‌کننده توانستند در مرحله کشف، شناسایی، درگیری و انهدام بسیار موفق عمل کنند.

سخنگوی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ همدلی و هم افزایی نیروها و یگان‌های مختلف را از دیگر دستاوردهای این رزمایش اعلام کرد و گفت: نیروهای مسلح ما اعم از نیروی پدافند هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی ارتش و سپاه و سایر نیروها از جمله یگان‌های پدافندی نیروی زمینی ارتش و سپاه به خوبی در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور به خوبی عمل کردند.

امیر سرتیپ دوم فرج پور با اشاره به نقش نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضا در رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۲ گفت: حملات هوایی از طریق جنگنده‌های شکاری، هواپیماهای بدون سرنشین و با سرنشین به خوبی مورد ارزیابی قرار گفت همچنین از اسکرمبل های نیروی هوایی ارتش استفاده شد و توانمندی پدافند هوا پایه مورد آزمون قرار گرفت که نتایج قابل توجهی داشت.