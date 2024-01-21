موافقان و مخالفان توزیع اینترنتی دارو چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه اتاق بازرگانی تهران نمایندگان سکوهای اینترنتی از انتظار و آمادگی خود برای تبعیت از ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو و نمایندگان داروخانه‌ها هم از استقبال برای همکاری با سکوهای اینترنتی توزیع دارو طبق ضوابط صحبت کردند ولی سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تدوین ضوابط بعد از یک سال و نیم از پایان مهلت قانونی، همچنان درخواست مهلت بیشتر کرد.

برخلاف برخی جنجال‌های رسانه‌ای مبنی بر قانون‌گریزی سکوهای توزیع دارو و عدم تمایل به اجرای ضوابط و مقررات و همچنین ادعای مخالفت متولیان و متخصصان با توزیع اینترنتی دارو از طرف دیگر، در برنامه‌ها و جلسات مختلف از جمله نشست مشترک مورخ ۲۵/‏۱۰/‏۱۴۰۲‬ کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری با کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگان سکوهای اینترنتی، داروخانه‌ها و سازمان غذا و دارو برگزار شد، سکوهای اینترنتی از انتظار چندساله و آمادگی کامل خود برای اجرای ضوابط ابلاغی سازمان غذا و دارو و داروخانه‌ها هم از استقبال خود برای همکاری با سکوهای اینترنتی توزیع دارو در چارچوب ضوابط و با رعایت ملاحظات مربوط گفتند.

در این گزارش ضمن مرور سیر موضع مسؤولان عالی کشور در زمینه توزیع اینترنتی دارو و عملکرد سازمان غذا و دارو مستند به اظهارنظرهای رسمی، سعی در واکاوی پشت پرده مخالفت و جنجال‌آفرینی در این موضوع داریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما (۱۴۰۱/۲/۷): برنامه داریم بیماران مزمن بتوانند به شکل اینترنتی داروهای مشخص و تأییدشده خود را بدون معطلی و سرگردانی درب منزل دریافت کنند.

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت دولت (۱۴۰۱/۳/۲۲): وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار ظرف دو ماه تدوین و ابلاغ نماید.

معاون حقوقی رئیس جمهوری، صورتجلسه چالش‌های سکوهای واسط سلامت (۱۴۰۲/۴/۵): سازمان غذا و دارو تکلیف مربوط به تدوین دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو را حداکثر ظرف دو هفته انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، صورتجلسه هیئت مقررات‌زدایی (۱۴۰۲/۶/۱۲): سکوهای واسط بین داروخانه‌های دارای مجوز و مصرف‌کننده نهایی نیازی به مجوز جدید ندارند و سازمان غذا و دارو حداکثر ظرف چهار ماه دستورالعمل مربوط را تدوین و ابلاغ نماید.

معاون اول رئیس جمهور، مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما (۱۴۰۲/۷/۷): ما مُصریم فروش اینترنتی دارو طبق فرایندهای اطمینان‌بخش از لحاظ سلامتی اتفاق بیفتد و ارائه خدمات از بسترهای نرم‌افزاری سیاست اصلی دولت است.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، برنامه زنده صدا و سیما (۱۴۰۲/۸/۱۰): طبق قانون دولت نمی‌تواند جلوی فعالیتی که برایش مقررات‌گذاری نکرده را بگیرد ولی سازمان غذا و دارو برای سکوهای توزیع دارو نه مقررات‌گذاری می‌کند و نه اجازه کار می‌دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور، برنامه زنده صدا و سیما (۱۴۰۲/۸/۲۸): طی جلساتی که منتهی به تفاهم طرف‌های مرتبط شد، باید سازوکارهای تخصصی فروش اینترنتی دارو توسط سازمان غذا و دارو تدوین و طبق نظر هیئت مقررات‌زدایی اجرایی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما (۱۴۰۲/۹/۴): از نظر مجلس سازمان غذا و دارو در تدوین ضوابط و راه‌اندازی سکوهای توزیع دارو کم‌کاری کرده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما (۱۴۰۲/۹/۱۴): دستورالعمل ارسال غیرحضوری دارو به مصرف‌کننده در حال تدوین بوده و حداکثر تا آخر سال ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گزارش جلسه کمیسیون با مسؤولان وزارت بهداشت (۱۴۰۲/۹/۲۰): در جلسه تخلف سازمان غذا و دارو در صدور مجوز انحصاری دارورسانی درب منزل به شرکت بیمه دی بررسی و آن سازمان موظف شد ظرف یک ماه دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو را تدوین و ابلاغ کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، برنامه زنده صدا و سیما (۱۴۰۲/۹/۲۷): همه باید تلاش کنیم که آسایش مردم را فراهم کنیم و به منافع عمومی با نگاه صنفی نگاه نکنیم و مردم باید بتوانند برای دریافت دارو از سکوهای اینترنتی با نظارت سازمان غذا و دارو استفاده کنند.

روابط عمومی وزارت ارتباطات، گزارش جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال (۱۴۰۲/۱۰/۲): وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بر تدوین دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو حداکثر تا قبل از دهه فجر تأکید کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما (۱۴۰۲/۱۰/۷): داروخانه‌ها می‌توانند با مسؤولیت خود در ارائه دارو به مردم از طریق سکوهای اینترنتی برای جلوگیری از مراجعه حضوری مردم اقدام کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو، همایش معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی (۱۴۰۲/۱۰/۹): دارورسانی اینترنتی درب منزل زیر نظر داروخانه‌ها به صورت آزمایشی اجرایی شده و در حال تدوین دستورالعمل آن هستیم تا دسترسی مردم به دارو را درب منزل مهیا کنیم.

معاون وزیر صمت، مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما (۱۴۰۲/۱۰/۱۲): مافیای دارو ادعا نیست، موثق است و پرونده‌های آن در قوه قضائیه در حال رسیدگی است.

رئیس مجلس، جلسه سوال از وزیر بهداشت درباره مشکلات حوزه درمان و زنجیره تأمین و توزیع دارو (۱۴۰۲/۱۰/۱۹): ما چنین موردی در طول این ۴ سال نداشتیم، جلسه چهارم رسیدگی به این موضوع در صحن علنی نیز برگزار شد ولی ما به عنوان مجلس نتوانستیم بحث دارو و مسائل درمان مردم را حل کنیم. ما دو ماه دیگر فرصت می‌دهیم و باید شاهد باشیم که این موضوع به سمت اصلاح رفته و جامعه آثار آن را ملاحظه کنند، در غیر این صورت ما به عنوان مجلس از ابزار نظارتی استفاده می‌کنیم. دیوان محاسبات باید گزارش دقیقی از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات حوزه سلامت به مجلس ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، جلسه سوال از وزیر بهداشت درباره مشکلات حوزه درمان و زنجیره تأمین و توزیع دارو (۱۴۰۲/۱۰/۱۹): حوزه درمان تنها حوزه‌ای که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند ولی به طور وزنی افزایش قیمت ۱۰۷ درصدی داشته و کمبودهای دارویی که از گذشته وجود داشت به اوج خود رسیده است.

ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس، جلسه سوال از وزیر بهداشت درباره مشکلات حوزه درمان و زنجیره تأمین و توزیع دارو (۱۴۰۲/۱۰/۱۹): در حوزه دارو علاوه بر تخصیص بودجه، موضوع تبعیض و تعارض منافع نیز مطرح است، چون برخی از مسئولان چه در وزارت بهداشت و چه در استان‌ها خود دارای شرکت هستند یا واردکننده بوده یا داروخانه دارند اما متأسفانه بررسی نمی‌شود.

روح‌الامینی نماینده مردم تهران در مجلس، جلسه سوال از وزیر بهداشت درباره مشکلات حوزه درمان و زنجیره تأمین و توزیع دارو (۱۴۰۲/۱۰/۱۹): تولیت وزارت بهداشت از مجلس نمره نظارتی خوبی نمی‌گیرد و نسبت به گذشته پرداخت از جیب بیماران بیشتر شده است.

با وجود اظهارنظرها و پیگیری‌های متعدد دولت و مجلس از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای تدوین ضوابط توزیع اینترنتی دارو، انجمن صنفی داروسازان برخلاف نظر داروخانه‌ها و صحبت‌های رسمی و غیررسمی آن‌ها در زمینه استقبال از همکاری با سکوهای اینترنتی در چارچوب ضوابط برای تسهیل امور و توسعه بازار، در ماه‌های اخیر طی اطلاعیه رسمی روی سایت خود و ارسال پیام به داروخانه‌های سراسر کشور، فراخوان تجمع اعتراض‌آمیز یک بار در تاریخ ۶ دی مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجدد در تاریخ ۲۳ دی مقابل مجلس داده‌اند. جالب‌تر اینکه در تجمعات مذکور تعداد بسیار محدودی (چند ده نفر) شرکت کرده و طبق اعلام شاهدان بخشی از آن‌ها اعضای هیئت مدیره انجمن و کارکنان آن‌ها بوده‌اند که نشان از منافع عده‌ای در حفظ وضع موجود و عدم شفافیت ناشی از بسترهای الکترونیکی دارد.