توافق اعضای ناتو برای احداث سنگر بتونی در مرز مشترک با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، استونی اعلام کرده است که در نظر دارد تا در امتداد مرز مشترک این کشور با روسیه، صدها سنگر بتونی بنا کند؛ این در حالی است که لتونی و لیتوانی، دو عضو دیگر ناتو نیز با اقدامی مشابه موافقت کرده‌اند.

وزرای دفاع سه کشور استونی، لتونی و لیتوانی در ریگا، پایتخت لتونی با یکدیگر ملاقات کرده و بر سر آنچه احدث «تاسیسات دفاعی غیرمتحرک» در مرزهای شرقی‌شان خوانده شده است، به توافق رسیدند. هدف از این توافق سه‌جانبه «دفع تجاوز احتمالی روسیه» اعلام شده است.

هانو پِوکور، وزیر دفاع استونی گفت: این اقدام را انجام می‌دهیم تا مردم استونی احساس امنیت کنند. جنگ اوکراین نشان داده است که علاوه بر تجهیزات، مهمات و نیروی انسانی، ما به سازه‌های دفاعی مرزی نیز احتیاج داریم.

استونی به عنوان بخشی از اصطلاحا «مرز دفاعی بالتیک»، نسبت به احداث صدها سنگر بتونی که اندازه هر کدام ۳۵ مترمربع و قادر به جای دادن ۱۰ سرباز است، متعهد شده است. این سازه‌ها در امتداد مرز ۲۹۴ کیلومتری این کشور با روسیه تعبیه خواهند شد و با شبکه‌ای از پاسگاه‌های پشتیبانی و خطوط تامین ارتباط برقرار خواهند کرد.

کایدو تیتوس، مشاور وزیر دفاع استونی گفته است که مین‌های زمینی، سیم خاردار و موانع ضد تانک موسوم به «دندان اژدها» در انباری نزدیک نگهداری و در صورت نیاز به منطقه ارسال خواهد شد. گفته می‌شود این سنگرهای بتونی باید بتوانند مقابل شلیک مستقیم توپخانه با گلوله ۱۵۲ میلیمتری، دوام بیاورند. بودجه اولیه برای این طرح ۶۰ میلیون یورو برآورد شده است. احداث این سازه‌ها از اوایل ۲۰۲۵ شروع خواهد شد. به گفته تیتوس، دشوارترین بخش این فرآیند، خرید زمین است که در حال حاضر مالک‌ خصوصی دارد.

وزارت دفاع استونی برآورد کرده است که برای این پروژه حدود ۶۰۰ سنگر نیاز است. براساس گزارش روزنامه Postimees استونی، تیتوس مدعی شده است که این استحکامات «طوری طراحی نخواهند شد که مزاحم بوده یا زندگی روزمره را مختل کند.»

استحکامات مرزی از زمان احداث «خط ماژینو» که فرانسه حد فاصل دو جنگ جهانی برای دفاع از مرز این کشور با آلمان ایجاد کرد، همواره یکی از موضوعات جنجالی تاریخ اروپا بوده است. نیروهای آلمان نازی در نهایت زنجیره‌ای از این سنگرهای بتونی را دور زده و ظرف تنها ۶ هفته فرانسه را شکست دادند.

اِنور خوجه، رهبر کمونیست آلبانی در فاصله‌ سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۶، دستور داده بود تا بیش از ۷۵۰ هزار سنگر بتونی اطراف این کشور ساخته شود تا از آلبانی مقابل حملات احتمالی ناتو و بلوک شوروی محافظت کند.