به گزارش خبرنگار مهر، توسط کارگروه سازماندهی مد و لباس کشور برنامه برگزاری نشست‌های دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر با موضوعات صنعت پوشاک، مد و لباس را اعلام کرد.

به این‌ترتیب امروز یکشنبه یکم بهمن دو نشست آشنایی با پک فنی (تکنیکال پک) توسط آرش سیفوری ساعت ۱۷ تا ۱۹ و نشست تیپولوژی در صنعت پوشاک توسط حسام جندقی زاده ساعت ۱۹ تا ۲۲ برگزار می‌شوند. نشست تخصصی آشنایی با روند طراحی در صنعت پوشاک توسط حسام جندقی زاده روز گذشته شنبه ۳۰ دی ماه ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار شد.

زهره بیات در دو جلسه نشست مشخصات الگو در تولید را روزهای دوشنبه دوم بهمن ساعت ۱۷ تا ۱۹ و چهارشنبه چهارم بهمن ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار می‌کند.

از دیگر نشست‌های دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر می‌توان به نشست تخصصی آشنایی با چاپ cyanotype توسط فائزه بهمن اشاره کرد که این نشست سه شنبه سوم بهمن ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار می‌شود.

نشست خلاقیت و تغییر کاربردی در کت و شلوار توسط الهام طالبی هم دوشنبه دوم بهمن از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار می‌شود. نشست بعدی هم مدیریت تولید و برنامه ریزی در صنعت پوشاک است که توسط سحر کبودوند روز سه شنبه سوم بهمن از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار می‌شود. نشست آشنایی با چرم های وگان نیز چهارشنبه چهارم بهمن از ساعت ۱۷ تا ۱۹ توسط فائزه بهمن برگزار می‌شود.

دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر از ۲۸ دی در مجموعه فرهنگی سعدآباد آغاز شده است و تا چهارشنبه ۴ بهمن ادامه دارد. آیین اختتامیه جشنواره مذکور پنجشنبه ۵ بهمن از ساعت ۱۹ در تالار وحدت برگزار می‌شود.